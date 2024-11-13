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9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

竊取新州顧客近21萬存款 銀行經理判刑13月

編譯周芳苑／綜合報導

有關當局稱，曾任一家國際銀行紐約分行經理的43歲戈麥斯 (James Gomes)濫用職權，竊取新澤西州李堡(Fort Lee)一名男性顧客將近20萬9000元存款，日前戈麥斯已認罪，並判關13個月。

戈麥斯 (James Gomes)5月承認犯下一項金融機構電匯欺詐罪名；他日前在新州紐瓦克(Newark)聯邦法庭被判處 13個月監禁，法官還判他出獄監管(supervised release)三年，並沒收20萬8939元詐欺所得，他還必須另外支付與詐欺所得等額的賠償金。

戈麥斯2020年初開始管理一家未揭露名稱的國際銀行紐約分行；據檢察官稱，他幾乎在接管該分行後便馬上開始以不當方式登入李堡一位未揭露姓名客戶的銀行帳戶。

戈麥斯悄悄將自己的個人電話號碼和虛假電子郵件地址，與該客戶帳戶串聯起來，並在未經授權的情況下自行以該客戶名義註冊該銀行的網路銀行服務。接著，戈麥斯藉由虛假電郵帳戶與他自己的銀行電子郵件地址互通，看起來就像是客戶向他傳送指示。

到今年3月，戈麥斯開始將大量資金從受害者帳戶轉到他自己在其他金融機構的個人銀行帳戶，前後總計達20萬8939元。

檢察官表示，戈麥斯的挪錢行動一直持續到4月7日左右，也就是顧客死亡兩天後。公開的法庭紀錄未詳細說明死亡情況和確切的原因。

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