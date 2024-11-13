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新州傑出華人林潔輝病逝 近300人追思悼念

記者謝哲澍／新州報導
近300人出席了林潔輝追思會。（記者謝哲澍/攝影）
近300人出席了林潔輝追思會。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西華人社區的傑出領袖、新州中國日的創始人林潔輝日前因病去世，享年83歲。其追思會9日在新澤西州帕西波尼市(parsippany)殯儀館舉行，近300人出席緬懷林潔輝生前的貢獻、智慧和精神。

追思會由新州華人聯合總會執行主席胡世遠(Bill Woo)主持，新州福建同鄉會擔任籌辦義工。

林潔輝之子Andy、孫子Ryan Ho陸續發言懷念林潔輝，Ryan用不熟練的中文說，「我想用中文告訴祖母，我們很愛她」。

林潔輝生前的好友，蒙特維爾市(Montville)市長Matthew S. Kayne、前公共事務局主任Tom Mazzaccaro、林登(Linden)市長Derek Armstead、威廉帕特森大學(William Paterson University)副校長、教務長Joshua B. Powers等也到場致哀，並向林潔輝表達敬意和懷念。

林潔輝出身於香港米業望族，赴美後擔任美國森源行國際貿易公司董事長、森源行物業投資有限公司總裁。作為成功華人企業家，林潔輝曾受到三任前新州州長任命為族裔諮詢委員會成員，同時也曾任新州州長華裔顧問、州教育部品德審查委員等重要職務，並連續多年在紐約MLB和新州NBA主賽場主辦大型「中華之夜」活動任組委會共同主席。

林潔輝積極推廣中華文化，踐行慈善事業，創辦新州中國日、新澤西華人聯合總會、威廉帕特森大學中國藝術中心(CCART)、新州中國日獎學金等，成為中美教育和文化交流的使者，並曾獲得2004年愛麗絲島傑出移民獎(Ellis Island Medal of Honor)。

她生前也積極鼓勵華人參政，在2016年當選摩利斯郡委員會委員(Morris County Committee Member)，還組織新州有史以來首次參政經驗分享活動。她以一己之力團結新州民主黨、共和黨的幾乎所有華裔參選人。

許多與會者在追思會中發言，回憶了林潔輝在社區服務、教育支持和文化交流等方面的貢獻，以及她如何用自己的行動影響和改變周圍人的生活。

新州 華人 新澤西州

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