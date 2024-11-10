得知CVS收購計畫 告訴同居人 賓州男內線交易遭訴

全美醫藥零售業 巨頭CVS Health Corp去年收購Oak Street Health公司衍生一椿內線交易。被購方一名住在賓州的高階主管，因從執行長電郵得知收購計畫後，告訴同居伴侶薩卡內爾(Carlos Sacanell)後，由薩卡內爾據此進行內線交易而賺進61萬元遭起訴。

這起內線交易源自於2023年2月2日一封電郵。總部位於芝加哥的Oak Street Health執行長發送電郵給高級管理人員，稱該公司將被CVS Health Corp收購。

聯邦當局表示，其中一名高級主管收到電郵後，便將收購案機密轉告給58歲的同居人薩卡內爾。

薩卡內爾得知訊息後隔天便購買價值50萬元的Oak Street Health股票，包括看漲期權合約(call option contracts)，而因此有權在特定期間內以特定價格購買證券 ，幾天後，價值106億的交易公布、Oak Street Health股價飆升，薩卡內爾出售先前購入的期權合約，從中賺取數十萬元利潤。

薩卡內爾是醫療保健產品製造商的資深科學家；費城 聯邦檢察官和證券監管機構日前對他提出內線交易刑事暨民事指控。

當局指控薩卡內爾濫用伴侶的信任，並利用重大非公開資訊非法進行內線交易、獲利61萬7000元。

檢察官稱，薩卡內爾事後接受聯邦調查局人員詢問時，謊稱自己並未從伴侶那裡獲得資訊，但起訴書引述簡訊，顯示他與伴侶針對非公開(收購案)資訊進行對話；薩卡內爾因此還被控虛假陳述。

美國檢察官傑奎琳羅梅羅(Jacqueline Romero)辦公室說，一旦罪名成立，薩卡內爾最高將面臨25年監禁。