得知CVS收購計畫 告訴同居人 賓州男內線交易遭訴
全美醫藥零售業巨頭CVS Health Corp去年收購Oak Street Health公司衍生一椿內線交易。被購方一名住在賓州的高階主管，因從執行長電郵得知收購計畫後，告訴同居伴侶薩卡內爾(Carlos Sacanell)後，由薩卡內爾據此進行內線交易而賺進61萬元遭起訴。
這起內線交易源自於2023年2月2日一封電郵。總部位於芝加哥的Oak Street Health執行長發送電郵給高級管理人員，稱該公司將被CVS Health Corp收購。
聯邦當局表示，其中一名高級主管收到電郵後，便將收購案機密轉告給58歲的同居人薩卡內爾。
薩卡內爾得知訊息後隔天便購買價值50萬元的Oak Street Health股票，包括看漲期權合約(call option contracts)，而因此有權在特定期間內以特定價格購買證券，幾天後，價值106億的交易公布、Oak Street Health股價飆升，薩卡內爾出售先前購入的期權合約，從中賺取數十萬元利潤。
薩卡內爾是醫療保健產品製造商的資深科學家；費城聯邦檢察官和證券監管機構日前對他提出內線交易刑事暨民事指控。
當局指控薩卡內爾濫用伴侶的信任，並利用重大非公開資訊非法進行內線交易、獲利61萬7000元。
檢察官稱，薩卡內爾事後接受聯邦調查局人員詢問時，謊稱自己並未從伴侶那裡獲得資訊，但起訴書引述簡訊，顯示他與伴侶針對非公開(收購案)資訊進行對話；薩卡內爾因此還被控虛假陳述。
美國檢察官傑奎琳羅梅羅(Jacqueline Romero)辦公室說，一旦罪名成立，薩卡內爾最高將面臨25年監禁。
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