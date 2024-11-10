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新州圖書館免費借婚紗 吸引全美新娘造訪

編譯周芳苑／綜合報導
新娘婚紗是新人結婚的必要開銷。(pexels)
新娘婚紗是新人結婚的必要開銷。(pexels)

新澤西州位於費爾勞恩(Fair Lawn)的免費公立圖書館Maurice M. Pine Free Public Library因館長酷愛收集婚紗、捐出多年來珍藏婚紗免費出借，此舉公開後，大量婚紗吸引全美各地新娘造訪。

32歲準新娘Fetter是其中一位，預訂11月在北卡結婚的她，和圖書館預約某日下午3時試穿婚紗，她要求禮服裙子必須端莊、而且不能無肩帶；一小時過後，她帶著夢想婚紗禮步出圖書館，不花半毛錢。

圖書館館長普喬(Puccio) 是促成圖書館免費出借婚紗的關鍵人物，她很喜歡收集婚紗，從小就偷偷溜進姨婆工作的紐約婚紗店 Kleinfield。多年來持續隨意收集並向新娘免費捐贈復古婚紗，通常透過口耳相傳或臉書(Facebook)群組分享，已陸續捐贈約30件禮服。

普喬萌發在圖書館出借禮服的構想，經新澤西地方媒體NJ Advance Media報導、刊登在 NJ.com 後，人潮蜂擁而至。

許多媒體爭相報導普喬的故事，也介紹她收藏的婚紗。

普喬在圖書館出借婚紗之舉引發瘋狂能量，婚紗湧入圖書館，來自加州、田納西州和佛羅里達州，準新娘也熱烈造訪，遠至波多黎各和奧地利的新娘也不惜千里迢迢預約尋找完美復古禮服。

普喬截至目前已出借至少150件婚紗，手中另有約200件。

這些禮服全部免費出借，普喬說，雖然是「出借」，但不期望全部會歸還，而且可以修改。

普喬熱心出借婚紗，但坦言有點難以消受；往往花好幾個小時整理衣服並運送，在家裡，她把禮服放入浴缸用Retro Clean 溶液浸泡，用手洗後平鋪晾乾，忙碌程度就像是在做第二份全職工作。

普喬向來喜歡婚紗時尚，也樂見人們開心。

根據流行婚禮網站The Knot Real Weddings Study於2022年對近1萬2000 對新人進行的調查，婚紗平均售價約1900元，約93%新娘花錢購買新禮服。

普喬表示，已不再接受婚紗捐贈，但將繼續捐出自己所收藏的禮服。

圖書館 新澤西州 加州

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