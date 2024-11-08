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新州老牌餐廳～點心世界（原金山拉麵）

新澤西訊

位於Edison的ShopRite mall 旁邊的新州老牌餐廳金山拉麵近期對菜品進行全新升級改良，既保留該店傳統大家喜愛的日式拉麵和特價壽司等，又增加了很多特色小吃及點心。

點心世界環境優雅，是年底佳節親朋好友聚餐的好去處，歡迎大家前來品嚐！

各式小吃點心包括：溫州大餛飩、酸菜魚片冬粉、齋菜餛飩湯、蝦肉餛飩湯、牛肉泡菜豆腐、麻婆豆腐、臺式蚵仔煎、五花肉刈包、臺式鹽酥雞、控肉飯、排骨四神湯、春捲、叉燒包、芝麻球、蟹味可樂餅、炸魷魚球、日式燒賣、芋頭糕、天婦羅、蒜泥五花肉，竹莢魚、魯肉飯、豆皮壽司、酥炸紫菜卷、素豬血糕、炸紅薯，印度咖哩角、蔥香蟹殼黃、蟹肉起司餃等等太多太多大家喜愛的美食，價格超級經濟實惠，均價$4-$11元不等。

值得一提的是鮮少有飯店可以提供的溫州大餛飩以皮薄，餡鮮美，湯汁醇厚得名，點心世界選用最新鮮的食材和熬煮的湯頭讓你一碗餛飩回味無窮。

五花肉刈（gua）包被譽為臺式漢堡，所用的外皮為麵粉發酵再蒸熟所製成。不同于西安的肉夾饃，刈包的外皮柔軟白嫩口感極佳，裡面配有點心世界老闆秘制的五花肉、酸菜、花生粉及香菜等，片狀的五花肉入口即化，如果再搭配一份四神湯，可謂人間美味！

太多太多的小吃等你來品嚐，堂食更可以享受9折優惠，歡迎大家惠顧：(732) 662-7357；地址：775 US-1, Edison, NJ 08817（新澤西Edison ShopRite 超市旁邊）；noodleplusnj.com；週二～週日 11:30 am ～9:00 pm(週一休息)。

新澤西 印度 新州

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