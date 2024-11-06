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長城中文學校中西合璧萬聖節狂歡

費城訊／圖文：彭林
活動現場。
活動現場。

秋風微拂，黃葉飄零，秋光瀲灧，楓葉染紅了校園。在這秋高氣爽之際，萬聖節如約而至。10月27日，長城中文學校舉行了一年一度的萬聖節遊樂活動，教室內外變成了孩子們的童話世界，營造出濃厚的節日氛圍。

活動當天，義工們一早便到校佈置，將校園裝點得充滿萬聖節氣息。學校門口，菊花、南瓜和麥秸堆疊成秋日景象，點綴著各式各樣的萬聖節裝飾，成為經典的節日主題裝置。入口處，一塊巨大的藍色萬聖節主題背景懸掛，增添了一抹神秘色彩。走進大廳，一張圓桌上擺滿各式各樣的糖果，讓孩子們盡情享受「不給糖就搗蛋」（Trick or Treat）的歡樂時光。

學生們穿著各式萬聖節奇裝異服上課，成為中文學校一道獨特的風景。有的扮成哈利•波特，有的裝扮成醫生，鄧梓琳同學則打扮成黑色小天使，還有同學創意滿滿，裝扮成蜘蛛俠、古代淑女和小黃人等。

儘管學校照常上課，但並未影響學生們的節日熱情。課間休息時，大廳和門口湧滿了穿著萬聖節服裝拍照、要糖的孩子們。校長姚海蓉、理事長莊嵐和副校長萬英傑也化身攝影師，為孩子們拍下歡樂瞬間。校園中充滿了歡聲笑語，氣氛溫馨而熱鬧，宛如一幅美麗的秋日畫卷。

長城中文學校自1996年成立以來，已桃李滿天下。學校今年秋季遷至費城西郊的羅斯蒙特學院，為學生和家長提供了更加便利的位置和改善的設施。

長城中文學校秉持推廣中華語言文字、弘揚中華文化傳統、促進中美文化交流的宗旨，主要教授漢語拼音、簡體漢字和普通話。學校積極參與社區活動，致力於成為華人文化信息的傳播中心和東西方文化交流的橋梁。

學校每周日上課，時間為上午9:50至下午4點。網址為www.greatwall.org。校委會希望更多費城近郊的學生前來學習，鼓勵更多家長加入義工團隊，共同支持這座海外「長城」的持續發展。

活動現場。
活動現場。

萬聖節 費城 哈利 華人

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