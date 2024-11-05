開500萬假處方藥牟利 新澤西州醫判關15個月

聯邦當局指出，新澤西州 大西洋郡(Atlantic County)醫生索卡爾斯基 (Brian Sokalsky)為了從旁協助策畫一項州醫療福利方案牟利，開出500萬元假處方藥單後從中獲取回扣，因此被判監禁一年多。

住在馬蓋特(Margate)的索卡爾斯基今年46歲，他藉由開立複合藥物處方單合謀醫療欺詐，去年認罪。

美國地區法官基爾(Edward S. Kiel)日前宣判，索卡爾斯基將在聯邦監獄服刑15個月；美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office)稱，他還必須賠償 500 多萬元，等同於州府資助保險 計劃為欺詐性處方所支付的金額。

索卡爾斯基另有兩名同夥，各是49歲的藥品銷售代表托納里(Vincent Tornari) 、66 歲的前資深執業護士瓦倫蒂(Ashley Lyons-Valenti) ，也都認罪。這三人2020 年被指控 33 項罪名。

檢察官稱，三人使用複合藥物，一個月供應量最高收取2000元；這些藥物包括女性性慾霜和其他醫療上不必要的處方藥。

索卡爾斯基是在藥品銷售代表泰德斯科(Matthew Tedesco)找上他之後涉案，該人與希克曼(William Hickman)共同協調整一連串陰謀；這兩人認罪並等待判決。

起訴書稱，索卡爾斯基涉案時在大洋城(Ocean City)、開普梅郡(Cape May County)和薩默斯角(Somers Point)執業，涉案藥物來自兩家藥局，各位於佛羅里達、路易斯安納州 。

檢察官稱，泰德斯科將約30名患者轉介給索卡爾斯基辦公室，索卡爾斯基還為了讓泰德斯科有賺頭而對既有患者詐欺開處方藥單，並鼓勵泰德斯科將更多患者轉介到他的辦公室。

一旦保險公司停止承保開單藥物，泰德斯科便會訂購並授權新處方。

這一連串騙局從2014年7月持續到2016年7月，包括醫生和消防員在內的數十人已被定罪或認罪。