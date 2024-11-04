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借出101年 「亨利五世」終於歸還新州圖書館

編譯周芳苑／綜合報導
借出101年的「亨利五世」(Henry V)舊版書，日前終於歸還給新州帕特森免費公共圖書館。(圖書館主任Corey Fleming)
借出101年的「亨利五世」(Henry V)舊版書，日前終於歸還給新州帕特森免費公共圖書館。(圖書館主任Corey Fleming)

新澤西州最古老公共圖書館1923年借出的莎士比亞(Shakespeare)著作「亨利五世」(Henry V)舊版書，最近由科羅拉多州一位女士寄還，這本書101年來逾期未還，如今千里迢迢、歷經幾個世代重返圖書館，引起全美關注。

帕特森免費公共圖書館(Paterson Free Public Library)上個月出現這本古老名著，寄書的德爾海(Cynthia Delhaie)瀏覽近30 年前從祖母那裡繼承的書籍時發現這本書後，決定寄還圖書館。

德爾海說，這本書書皮內附有出借卡，還書截止日是1923 年2 月1日，卡上的借書人姓名並不是她祖母，她不認得那個名字。

德爾海搜尋了一下，很高興發現借出這本書、建於1885年的圖書館依然存在。

德爾海兒時常去拜訪住在圖書館所在地帕特森附近的祖母；她查明古老圖書館還在之後，馬上將書寄到圖書館。

帕特森圖書館館長弗萊明 (Corey M. Fleming) 在臉書( Facebook)上發布這本百年逾期書籍歸還的消息；他說，歸還圖書館的藏書和資料永遠不嫌晚。

弗萊明表示，這本古老的書籍重返原處後不會被擺回書架，而會被放在圖書館或博物館展出。

新州圖書館出借書籍逾期許久才歸還早有前例。

一本內容與駕駛飛機相關的書籍「Back to Basics」借出44年一直未還，去年有匿名者歸還給默瑟郡圖書館尤因分館(Mercer County Library in Ewing)。2019 年，費爾勞恩(Fair Lawn)一居民歸還53年前從學校圖書館借出的「家譜詩集」(The Family Book Of Verse)，館方同意免除總計近2000元滯納金。

帕特森圖書館也不會針對流落在外101 年失而復得的書籍尋求賠償。

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