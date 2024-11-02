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新澤西州新法 強闖民宅、盜竊最高可判20年監禁

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy) 簽署法案，將強闖民宅、入室盜竊的處罰提高至一級和二級犯罪，最高可判20年監禁，比過去更加嚴厲。

其中，入室盜竊(Home invasion burglary)升級為一級犯罪，民宅盜竊(residential burglary)升級為二級犯罪。

墨菲表示，守護新州居民的安全和福祉是政府首要任務，兩黨法案確實嚴加懲處入室盜竊，反映了這些犯罪的嚴重性，並藉此遏止個人非法強闖民宅。

「入室盜竊」是指某人進入住房造成身體傷害或攜帶致命武器(無論是否使用)，如今，這類罪行最高可判處10至20年監禁、最高罰款20萬或兩者併罰。

「民宅盜竊」是指某人進入住宅並犯罪，可判處5至10年監禁、並處以最高15萬元罰款，或兩者併罰。

新澤西州檢察長普拉金(Matthew Platkin)指出，住家是避難所，擁有人們最珍惜的東西和最愛的人，當這種神聖性被侵犯、安全感被打破時，尤其感到壓倒性的無助和脆弱。

新法案除了加重懲處，要求服滿 85% 監禁期才有資格假釋的「禁止提前釋放法案」(No Early Release Act)也將適用於入室盜竊罪；州長辦公室說，被定罪者可能被剝奪專業執照。

州參議院少數黨領袖布科 (Anthony Bucco)、民主黨參議員史塔克 (Brian Stack)及參議員戈帕爾(Vin Gopal)提出了這項兩黨法案。

新州警探莫斯利 (Monica Mosley)日前在入室搶劫盜竊事件中不幸身亡，引起廣泛關注，懲處力度隨之加重。

美國警察同業會(Fraternal Order of Police, FOP)主席福克斯(Robert Fox)表示，這項法案將加強對公民的保護，將阻止犯罪活動，確保犯下這種令人髮指行為的人充份受到制裁。

新澤西州 新州 參議員

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