低薪雇無證客當管家 新州女醫判刑逾2年

新澤西州 68歲的女醫師薩尼(Harsha Sahni)招募並雇用兩名印度 籍無證居民，為她自己和家人擔任管家長達八年，不僅支付酬勞極低而且未繳工資稅，女醫日前認罪，並判刑監禁兩年以上。

新澤西州美國檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for New Jersey)表示，來自廷頓瀑布(Tinton Falls)的薩尼(Harsha Sahni)除了入獄服刑外，刑滿還將接受兩年監督(supervised release)，法官並勒令支付72萬8327 元賠償金和高達20萬元的醫療帳單 。

薩尼的行醫執照去年9月被吊銷，根據當時提交的同意令，薩尼雇用這些女性擔任管家，每月只支付給每一位女管家在印度的家庭240至600 元，這些管家每天工作時間從早上7 時到晚上10時。

文件顯示，薩尼甚至不准其中一名女管家接受腦動脈瘤治療，除非她找到人代班。

聯邦檢察官表示，薩尼讓這些女管家使用假姓名和地址，並要求她們對外聲稱和她有親屬關係；這名女醫師也讓受害者相信，她們一旦向執法部門舉報犯罪行為，便會被逮捕或驅逐出境。

檢察官稱，薩尼2023年2月承認共謀隱瞞和窩藏無證移民，以及提交虛假納稅申報表。