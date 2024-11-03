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負擔過重 新州48%房客租金超過收入3成

編譯周芳苑／綜合報導
新州48%房客租金超過收入3成。(pexels)
新州48%房客租金超過收入3成。(pexels)

最新的人口普查數據顯示，新澤西州高達48%租屋而住的房客，所支付的租金過高，均超過收入的30%以上。

人口普查局公佈最新的「美國社區調查」(American Community Survey)報告指出，新州逼近半租屋者租金比率占其收入的比重過高。

根據聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development, HUD)定義，每當家庭的租金超過收入三分之一時，便視為有「租金負擔」(rent burdened)族。

人口普查局並未調查有多少租屋者的租金占了收入一半以上，如果租金佔收入比重過半，將會使租戶承受租金的程度達到「嚴重負擔」(severely rent burdened)。

蒙茅斯大學(Monmouth University)房地產教授史考特(Robert Scott)說，對於一些租屋者來說，無法找到、以及獲得經濟能力負擔所及的住房是「系統性的問題」。目前正面臨住房和出租物業供應不足，這種現象只會帶來更多的租賃價格壓力、進一步推升租金行情。

新州租金偏高只是全美趨勢的一小部份。人口普查數據顯示，全美一半租屋者其支付的租金是收入的三分之一以上。

依族裔看，全美非裔租屋者租金過高的比率最高，56.2%受訪非裔表示租金負擔過重；亞裔租金過高的比率最低，為43.4%。

新州最新數據調查範圍涵蓋16個最大城鎮，包括紐瓦克(Newark)、愛迪生(Edison)和萊克伍德(Lakewood)；其中，萊克伍德租屋者租金花費過多的比率達60%以上，高居新州之最。

收入越低、租金花費過多的比率越高。年收入高於7萬5000元的租戶中，僅有13%的租金占薪水三分之一以上；對於收入最多5萬元的租屋者來說，該比率跳增至80%以上。

史考特認為，經濟體底層的問題是缺乏可負擔適用房。

人口普查數據顯示，新州有128餘萬個出租住房，約30萬5000 租屋者租金不到收入的20%，另有28萬9000名居民租金佔收入的20至29% 。

租金 人口普查 新州

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