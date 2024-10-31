學生遭4人攻擊 新州女師以身抵擋拳打腳踢救人

新澤西州 56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護，她的英勇行為可能救了男孩寶貴生命。

無私老師的救人事蹟讓人讚嘆不已；赫爾利是威廉謝明市中心社區學校(William Shemin Midtown Community School) 特教老師；她的女兒西爾斯基(Frankie Sielski)被告知遭毆打男孩受重傷送醫。

根據現場28秒短視頻，貝玉恩高中(Bayonne High School)四名學生對該男孩拳打腳踢，一群人在一旁觀看，多半是學生，路口一名警衛跑進一扇開著的門，看似去叫人報警。

其中一名襲擊者後退，另一襲擊者從自行車跳下踢了幾腳，再跳回自行車上逃跑。

眼看著男學生不停毆打，赫爾利試圖阻止他們後，直接撲在男孩身上保護，動手打人學生則從案發地點逃跑。

西爾斯基轉述這位英勇老師的話說，她不知道那一群學生為什麼不踢老師，她猜想這些高中生甚至不知道她在那裡，於是才會決定撲到男孩身上。

西爾斯基說，當時她母親原本要走向自己的車子，攻擊者擦身而過，她直覺有些事情不太對勁，她重複對那一群學生說：「你們不會打架的，對吧？」

赫爾利正要鑽進車裡時聽到騷動，回頭看到殘忍的襲擊。

赫爾利告訴女兒：「我做了任何人都會做的事。」西爾斯基卻告訴媽媽，「那裡有一大群人，沒有其他人採取任何行動。」

身為老師，赫爾利擔心對學生動手、可能因此失去工作，於是當時她先尖叫「我報警了！」以為這樣可讓他們停下來，但完全沒效，因此乾脆撲到男孩身上保護。

校方管理部門對此向對教職員工發出一封信，稱赫爾利「無所畏懼」，用自己的身體作盾牌，她善良的心滿是對學生的奉獻精神和母性本能。