新州提前投票 首日高達13.5萬人創紀錄

新州已有59萬9000個選民寄回「郵寄選票」(mail-in ballots)。(新州選舉廳臉書)

新澤西州在28日提前投票 第一天共有13萬5000多人到投票地點投票，另有59萬9000個選民已寄回「郵寄選票」(mail-in ballots)；許多人在社群媒體 上傳照片稱各投票站大排長龍。

新州 選舉廰(New Jersey Division of Elections)數據顯示，28日當天提前投票數超過2023年大選期間所有提前投票總數，當年提前投票9天內共有12萬4197張選票。

沒有總統選舉的時候，選民投票率往往低得多；新州州務卿兼副州長韋(Tahesha Way)也在提前投票首日完成投票，他透過聲明說，新州選舉官員很高興在提前投票首日看到破紀錄的選民參與。

新州選舉廰並表示，該州已經收到約59萬9905張郵寄選票寄回，比率達郵寄選票50%以上。

截至目前，新州11%登記選民已郵寄選票、或提前投票，與2022年疫情期間選舉提前投票或郵寄投票的選民比例相同。今年，新州提前投票期將在11月3日結束。

依地區看，肯登郡(Camden County)投票率最高，超過18%選民提前投票；哈德遜郡(Hudson County)僅7%選民提前投票。

依黨派看，民主、共和黨提前投票人數差不多，各約5萬2000人、5萬人，無黨派選民約有3萬人。

新州州務院最新報告稱，截至10月1日，全州有665萬9963個登記選民(10月15日已截止登記)；民主黨籍多於共和黨籍，各為252萬8917人、161萬1688人， 無黨籍者是244萬927人。

提前投票首日投票站排隊的照片，紛紛被上傳到社群媒體上分享。

韋說，選舉部門團隊、以及郡選舉官方合作，努力向公眾宣傳投票選擇，投票率創紀錄主要歸因於人們提前投票意識增強。