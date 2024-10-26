誘年輕女吸毒賣春 費城6人被控人口販運

賓州 總檢察長辦公室(Pennsylvania Attorney General's Office)指出，費城 東北部的52歲男子瓊斯 (Terrance Jones)和他女兒涉嫌在家經營人口販運集團，引誘脆弱年輕女子吸毐、強迫賣春，長達12年，共六人被控。

賓州總檢察長亨利 (Michelle Henry) 說，瓊斯在網路上以「女朋友體驗」(the Girlfriend Experience)或英文縮寫「GFE」名稱打廣告，與20多歲的年輕女子搭上線，這些女子多半有毒癮、迫切需要金錢和住房。

每當無助女子向該組織求援，瓊斯便冒充女性自稱是朱莉或朱莉婭，還說可派司機接她們去「約會」，賺取至少250元並獲毒品。

警方在2021年發現這個犯罪集團，當時一線人聯繫警方，表示擔心朋友被拐賣，調查人員循線得知該集團。

警方與該女線民會面後啟動長達三年的調查，發現犯罪觸角透過費城郊區進入新澤西州 ，2023年短短10天安排78 次「約會」。女子酬勞不一，瓊斯拿走大部分。

瓊斯29歲女兒納托利亞 (Natoria)也是同夥，負責財務和付款。

瓊斯被控販賣人口、非自願奴役、經營腐敗組織、經營賣淫場所等罪；他的女兒被控促成非法行為和經營腐敗組織等罪，瓊斯夥伴司機賴利(Thomas Reilly)則被控強姦、陰謀、經營腐敗組織及其他近十幾項罪行。

另三名男子魯道夫(James Rudolph)、富蘭克林(Joseph Franklin)和希爾(Rhaheem Hill) 被控將這些女性送到付費性場所。