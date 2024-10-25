新州男用複合弓獵殺770磅黑熊 改寫州紀錄

新澤西州獵人梅爾文(Brian Melvin)日前在莫里斯郡(Morris County)用複合弓殺死一頭 770磅重的黑熊。(梅爾文提供)

新澤西州 獵人梅爾文(Brian Melvin)日前在莫里斯郡(Morris County)用複合弓殺死一頭 770磅重的黑熊，刷新新州 紀錄。

梅爾文表示，他大約三年前第一次看到這隻龐大的棕熊，先前兩次獵熊時都在積極搜尋牠的蹤跡，直到本周再次狩獵，早上 7 點左右終於在 基內倫區(Kinnelon)相距約45碼外擊中這隻熊。

39歲的梅爾文提起這隻大熊時說，牠從未在同一個地方待過六個月以上；梅爾文20歲出頭就開始以弓箭打獵，這一次他花了幾個星期奔走、獲得許可，以便進入他認為大熊可能出沒的地方。

梅爾文去年曾用相機拍到這隻龐大棕熊，今年5月之前都一直沒有再見到牠。

新州魚類和野生動物當局的官員證實，770磅體重是新州黑熊狩獵的最高體重紀錄。

梅爾文努力不懈，他在狩獵季前一個月便重新搜尋這隻大熊；他最先在一片新沼澤中發現大熊，之後便觀察牠的行蹤，確定牠的慣用路徑，接著等待完美的風和相關條件，在牠回就寢地時捕捉。

梅爾文前次狩獵到的熊，體重約400磅。

在梅爾文之前，一群人於2019年10月14日，曾在莫里斯郡以弓箭捕獲一頭700多磅的熊。

新州今年度第一回合獵熊活動14日展開，持續到19日結束，活動前四天已殺死285隻熊，其中以蘇塞克斯郡(Sussex County)126頭熊數量最多。

第二回合將於12月9日展開、14日結束，參加者只能使用霰彈槍和槍口裝彈器。

2023年狩獵季新州獵人合法獵殺49 隻熊。已獲批准的新州獵熊活動，有效期持續至2027年。

依規定，每個季節只允許每位獵人捕獲一隻熊，禁止捕獲和殺死體重低於75磅的幼崽、或者有體重低於該標準幼崽相伴的成年熊。也不允許在誘餌區300呎內獵熊。