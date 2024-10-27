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優越健保(愛心村)VillageCareMAX提供最新聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

紐約訊
優越健保(愛心村)VillageCareMAX提供最新聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃，參加會員不僅所有費用全免，每月並可以獲得高達$300的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。
優越健保(愛心村)VillageCareMAX提供最新聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃，參加會員不僅所有費用全免，每月並可以獲得高達$300的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

優越健保(愛心村)VillageCareMAX是一家擁有四十多年歷史的非盈利醫療保險機構，長期以來為有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險)和白卡(Medicaid醫療補助)的社區長者，以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供有針對性的全面綜合醫療保健計劃。優越健保(愛心村)VillageCareMAX致力於關懷社區，提供高品質的醫療和護理全方位專業服務，解決健康煩惱。

愛心村法拉盛社區中心自2019年開設以來，竭力為社區長者們提供綜合性健保相關專業的服務，讓社區內的耆老就近獲取從長期護理、醫療健保到醫護用品申請的「一站式」服務，讓區內罹患多種慢性疾病的長者，能夠在社區內健康，安全又快樂的生活。工作人員能用普通話、廣東話、上海話，以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問，並提供信件翻譯等。

作為紐約州首批綜合健保管理計劃運營者的優越健保-愛心村（Medicare Total Advantage,簡稱MAP）為擁有紅藍卡和白卡的長者提供更專業、更具針對性的醫療健保和長期護理服務。參加會員不僅所有費用全免，每月並可以獲得高達$300的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

優越健保(愛心村)與聯邦醫療保險和紐約州醫療補助簽約，不斷擴大和亞裔華人醫師以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便於更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的合資格人士服務，明年開始服務範圍擴展至長島、史坦頓島和威斯徹斯特。

對於已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保(愛心村)提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)福利包括：

‧每月提供$300的非處方藥(OTC)福利，可用於購買食品雜貨，房租/抵押貸款援助，支付加油站加油費以及家庭公用事業費（包括燃氣費、電費、水費和網費/電信費);

‧新增加了每年$575的福利卡可用於支付牙科，視力或聽力的額外費用（按月發放，每月滾存);

‧每年無限額的綜合牙科服務；

‧$350用於眼科年檢/眼鏡；

‧高達54次的針灸治療(理療無次數限制)；

‧無限次醫療交通接送服務、24次非醫療用途交通服務，以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於不需要長期護理的長者，針對有針灸和無針灸的需求，優越健保(愛心村)提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)提供了每月$195和$265非處方藥(OTC)兩種計劃。

閣下是否充分利用Medicare計劃的牙科、眼科、聽力等更多福利? *保費、共付額、共保額和扣除額將會根據各人所取得的額外補助等級而有所不同，具體福利內容歡迎親臨優越健保法拉盛和日落公園的辦公室瞭解以取得進一步詳情。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，工作時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：61-20 7th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)，查詢電話：1-718-517-2650(國粵英服務)。

健保 聯邦醫療保險 福利

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