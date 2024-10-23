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全美婦女組織費城分會頒獎年會 胡惠霞女士獲頒社區貢獻獎

費城訊／圖文：彭林
Philly NOW頒獎午宴嘉賓合影。前排左6為胡惠霞。
Philly NOW頒獎午宴嘉賓合影。前排左6為胡惠霞。

10月6日，全美婦女組織費城分會（The National Organization for Women (Now)Philly, 下簡稱Philly NOW）在Felt Factory舉行了年度頒獎午宴（Annual Philadelphia NOW AWARDA LUNCHEON），Philly Now主席Vanessa Fields為費城亞美婦女聯合會（Asian American Women‘s Coalition，下簡稱AAWC）會長暨福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）華人部主任胡惠霞（Grace Kong）、Annette Collier、Rue Landau、 Joann Bell四位為社區勤懇奉獻的優秀女性獲頒了社區貢獻獎。

胡惠霞發表獲獎感言，她感謝AAWC的 Emily Wang 委員提名其獲得這一特別獎項。Emily 是 AAWC 的成員，她們相識多年，共同努力幫助和賦予亞裔社區女性獲得平等的權力，她真誠地感謝 AAWC 所有成員對其工作的認可，眾人給予的善意言辭和祝賀。她還感謝了費城華埠發展會（PCDC）的創始人 葉馬銀愛女士（Cecilia Moy Yep） 和陳璦達法官（ Ida Chen ）的不懈貢獻和指導，為 AAWC 發展奠定了堅實的基礎。感謝所有的前任主席、副主席、會員、董事會和顧問委員會成員，他們為 AAWC 的成功做出了巨大貢獻。因為她們付出的超乎常人的努力，讓 AAWC 取得了今天的成功，為她們取得的成就而感到自豪。

胡惠霞還說，她很幸運能和AAWC的成員們一起奮鬥，多年來從她們每個人身上學到了很多東西。Philly Now 獎應該頒發給 AAWC 董事會的每位成員，我向你們每個人表示祝賀，你們也應該獲得這一殊榮。

她還感謝協勝公會元老陳姿給予的持續支持，並送來精美的鮮花及禮品。感謝福爾喜護理和康復中心的全版祝賀廣告，感謝活動總監 Janine 的到來支持和表彰。

最後，胡惠霞感謝了自己兩個孩子 Christina 和 Brian 的到來，感謝他們的支持。他們讓作為媽媽的自己感到非常自豪，並很幸運能成為你們的母親。感謝Philly NOW的所有成員授予其這個珍貴的獎項，會永遠珍惜這一時刻。

Philly NOW是美國女權組織。成立於 1966 年，是一個 501 社會福利組織。該組織由美國所有 50 個州和華盛頓特區的 550 個分會組成。它是美國最大的女權組織，擁有約 500,000 名成員。Philly NOW 的宗旨是促進女權主義思想，引領社會變革，消除歧視，並在社會、政治和經濟生活的各個方面實現和保護所有女性的平等權利。

費城 華埠 亞裔 歧視 華人

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