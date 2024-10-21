謊賣稀有物詐騙 新州多人受害 印州男被捕

新澤西州老橋鎮一名受害者承諾用價值21萬元的稀有貴金屬「銠」(Rhodium)換取罕有的棒球卡，然而在交付了「銠」給庫姆斯後，卻未從未收到這張卡。(取自亞馬遜網站)

詐騙手法層出不窮，其中一個就是收錢後不交貨，甚至失聯。印第安納州 一名男子五年來聲稱有不少稀有物品出售，可是從沒有一次交付貨品，受害人包括多名新澤西州 民眾，這名騙徒最終給警方逮捕及控以三項詐騙罪名。

涉嫌詐騙的印州費雪市(Fishers)49歲男子庫姆斯(Brian Combs) ，15日在新州 特倫頓(Trenton) 聯邦法院承認三項電信詐騙罪。五年多來，他騙去數十人超過58萬1000元。

案情透露，由2018年4月到2023年12月，庫姆斯在網上聲稱有稀有物品出售，同時在電話裡與有意者討價還價，向受害人作出欺詐性的銷售談判，讓對方真的以為他會交付有關物品。

庫姆斯聲稱的稀有物品包括威士忌、貴金屬、銀幣及一張稀有收藏品︰米奇·曼特爾(Mickey Mantle) 棒球卡 (baseball card)。

法庭文件顯示，2021年3月，新澤西州老橋鎮(Old Bridge)一名受害者承諾用價值21萬元的稀有貴金屬「銠」(Rhodium)來換取這張棒球卡，然而在交付了這批「銠」後，卻未從未收到這張卡。

另外，2021年5月，新州肖特山市(Short Hills)一名受害人與庫姆斯通電話，支付了8萬7000元購買一瓶稀有的蘇格蘭麥卡倫(Macallan)紅系列(Red Collection)威士忌，但付款後從未收到威士忌。

法庭文件稱，該名受害者多次與庫姆斯通電話，讓受害人相信庫姆斯擁有這瓶威士忌。

當局表示，庫姆斯都是要求受害人將錢匯給他，而不是透過線上電子商務網站付款，這樣一來受害人受騙後就很難收回款項，五年多來已有數十人受騙。

庫姆斯承認三項控罪，量刑聆訊定於2025年2月20日舉行。