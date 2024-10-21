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逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州莫里斯郡(Morris County)經營多家磚石公司的中年男子卡拉維拉 (Joseph Caravella)長期逃漏就業稅，致國稅局短收稅收將近200萬元，而且一連八年未依規定繳納國稅局所徵收的罰款，日前針對逃漏稅認罪。

聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，58歲的卡拉維拉來自倫道夫(Randolph)，在新澤西州經營好幾家磚石公司。

塞林格透過新聞稿表示，從2008年到2016年，拉維拉所擁有的三家公司未繳納聯邦就業稅(federal employment taxes)，國稅局處以大約65萬元罰款。基本上，聯邦就業稅包括社安稅(Social Security Tax) 、醫療保險稅(Medicare Tax)和失業保險稅(Unemployment Tax)。

塞林格表示，長達11年多來，卡拉維拉試圖將他所控管的公司置於「名義所有者」名下，而且避免使用自己名下的銀行帳戶，藉此逃避罰款，進而阻止國稅局徵收資金。

不僅如此，塞林格指出，在這段期間內，卡拉維拉還繼續重施故伎讓旗下公司不繳納就業稅，導致國稅局進一步短少120萬元稅收。

塞林格表示，卡拉維拉不斷逃漏稅，前後一共導致國稅局短少188萬5519.39 元稅收。

這一起企業主逃漏稅及規避罰款案預訂2025年3月18日進行審判。聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office)表示，卡拉維拉將面臨最高五年監禁、以及一段監管釋放期(supervised release)，並可能被命令支付賠償金以及其他罰款。

根據司法部官網，稅務部門初審律師維爾特(Kenneth Vert) 、馬爾布里(Evan Mulbry)以及新澤西州地區聯邦助理檢察官格雷(Shontae Gray)正在起訴此案。

國稅局 新澤西州 就業

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