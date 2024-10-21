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全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

編譯周芳苑／綜合報導
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)

專門提供房地產資訊的Property Shark全美百大最貴郵遞區號排行榜出爐，新澤西州六鎮入榜，入榜數量創新高，入榜城鎮售價中間值介於196萬元至332萬元不等。

新州在最貴郵遞區號排行榜名列前茅的城鎮數量近年明顯增加，前一紀錄是五城鎮入榜；2016至2019年間，新州一直維持兩個郵遞區號上榜，2020年僅一郵遞區號，而且排名第100，勉強上榜。

2021年以來，新州入榜數量每年穩步增加。

隸屬博根郡(Bergen County)的阿爾派恩 (Alpine)年年上榜，今年排名24，較去年28位往前移，當地房屋售價中間值從去年290萬元增至332萬元，創新州單一郵遞區號售價中間值破300萬元首例。

價格飆漲可能與新州今年有一處占地4英畝、面積2萬平方呎的莊園7月成交，售價1670萬元有關。

阿爾派恩是名人演員、音樂家和運動員最喜歡的北澤西郊區，私密性高且靠近曼哈頓；艾迪墨菲(Eddie Murphy)、盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)等名人都在當地置產。

蒙茅斯郡(Monmouth County)的迪爾(Deal)房價中間值也大增至210美元，排名由70往前大進步至32 。

開普梅郡(Cape May County)海岸小鎮阿瓦隆(Avalon )排名41，售價中間值275萬元，去年排名56、售價中間值229萬元。

此外，曼托洛金(Mantoloking) 排名59，售價中間值236.5萬元。石港(Stone Harbor)排名70 ，售價中間值220萬元；這兩座城鎮去年都未入榜。

短山(Short Hills) 是新州入榜六鎮排名最後面的一個，售價中間值195.5萬元、排名93位，較去年退步兩名。

Property Shark 以今年1月1日至9月30日間完成的住宅交易為調查依據，期間至少有五次交易的郵遞區號才納入考量。

加州阿瑟頓(Atherton)第八年蟬聯全美最昂貴郵遞區號美名，售價中間值達790萬元；紐約漢普頓地區兩個郵遞區號各位居第二和第三。

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