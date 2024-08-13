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為付子女學費 費城男運販毒品落網

編譯周芳苑／綜合報導

布魯莫爾(Broomall)43歲男子伯恩(Matthew Byrne)今年多次前往洛杉磯，以販毒團伙頭目的身分與毒品供應商會面，向其提供協助包裝並運送毒品到費城郊區出售，伯恩已落網，他的哥哥辯稱，布魯莫爾販毒是為了替子女付學費、讓他們生活無缺。

巴克斯郡(Bucks County)檢察官日前表示，伯恩今年九次前往洛杉磯打理販毒事宜；他所領導的販毒團夥將價值數百萬元的古柯鹼和甲基苯丙胺，藏在藍牙擴音器和自製木箱運往巴克斯郡。

伯恩涉嫌監督販毒行動而被控犯有敲詐勒索、共謀和多項毒品重罪，他的哥哥47歲約瑟夫‧伯恩(Joseph Byrne)也遭類似指控，另有34歲的坎普(Khalik Kemp)、55 歲加伍德(Christian Garwood)和40 歲沃克(Chaz Harness-Walker)等同夥被告，檢察官稱他們在費城及郊區買賣伯恩提供的毒品。

與伯恩合作的加州Crip街頭幫派42歲成員布魯克斯(Ralph Brooks)也面臨指控。

巴克斯郡地區檢察官肖恩(Jen Schorn)說明逮捕行動時稱，希望這次調查結果能夠提醒社區上的毒販，對從毒癮者身上獲利的犯罪企業，司法絕不容忍。

檢察官稱，伯恩1月首次前往洛杉磯，7月更密集到洛城八趟。伯恩到布魯克斯住處會面，布魯克斯在那裡加工並包裝毒品。

檢察官表示，加州靠近墨西哥，因此伯恩選擇在當地購入毒品。調查人員截獲伯恩與坎普的談話，他們討論毒品的純度和品質時提到毒品猛烈而強大。

12個包裹全部在伯恩於加州停留時寄往紐約州萊維頓(Levittown)再分送。

調查人員在肯塔基州加工廠攔截其中3個包裹，包裹裡的毒品被藏在Ridgeway品牌藍牙擴音器內；3個包裹毒品市價約130萬元。

調查人員在伯恩走遍加州時全程監視，並跟蹤他領包裹、分送，也目睹他和坎普在費城郊區和德拉瓦州各地多次會面、交換毒品和金錢。

坎普向警方承認這些交易，並表示他透過布魯克斯認識伯恩。

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