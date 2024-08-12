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19歲病患出院進食致腦傷 費城1醫院判賠4500萬

編譯周芳苑／綜合報導

天普大學醫院(Temple University Hospital)一位頸部槍傷青少年患者，出院後疑似因院方未正確評估其吞嚥能力導致誤吸食物而嚴重腦傷，費城陪審團日前判決醫院應賠償4500萬元，再添費城鉅額賠償金的「核裁決」(nuclear verdicts)案例。

費城民事訴訟法院(Philadelphia Court of Common Pleas)5日做出這項判決，費城今年被稱為「核判決」(陪審團的裁決超出合理金額)的趨勢再添一例。

根據法律新聞媒體Legal Intelligencer報導，2024年上半年，費城至少1000 萬元的賠償判決件數，幾乎已經與去年一整年相同。

天普大學醫院被判賠的4500 萬元中，絕大部份被指定用於支付19 歲原告埃爾南德斯(Dylan Hernandez)醫療保健相關費用。

這名青少年2020年被槍擊傷及頸部後，先在天普大學旗下的聖公會醫院(Episcopal Hospital)接受治療，之後轉往位於北布羅德大街(North Broad Street)上的主院接受治療。

此案爭議點在於，醫院工作人員是否充分評估埃爾南德斯的吞嚥能力、以及在患者出院時是否給予適當指示？埃爾南德斯回家後不到兩天便吸入正在吃的土豆泥，導致大腦缺氧。

天普院方辯稱，埃爾南德斯未遵守有關哪些食物可安全食用的出院指示。

埃爾南德斯遭槍擊後脊椎並未受傷，但因失去平衡而需要輪椅；埃爾南德斯的律師達菲(Tom Duffy)說，原告無法起床，萬一發生火災也無法離開房子、無法做飯。

針對判決結果，天普院方表示不同意，將要求法官撤銷對埃爾南德斯有利的判決。 Temple Health總法律顧問瑞安 (John Ryan) 表示，院方主張，埃爾南德斯無視護理團隊有關安全食用食物的指示。

瑞安並表示，判決的賠償金額如此之高，使得醫療事故保險公司在費城經營業務格外謹慎保守，相關保費更呈倍數增加。

費城 天普 槍擊

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