體驗中國「漆扇」文化 新州格倫瑞奇高中夏校結業

中美學生一起表演朗誦。（記者劉偉/攝影）

新澤西州 北部的格倫瑞奇高中(Glen Ridge High School)近期陸續接待了由國際教育交流與研究中心(International Partnership of Education Research and Communication國際教育交流與研究中心)組織中國浙江錦繡育才教育集團到訪的350位中學生。中美學生一起互動，成功搭起文化交流橋樑。

該校日前舉行了中美文化夏校部分學生的結業典禮，此次活動由格倫瑞奇高中、IPERC、新澤西中文教師學會聯合舉辦。中國駐紐約總領事館教育處領事耿俊偉、秦其倫、格倫瑞奇學區 總監阿靈頓、學區董事會主席金斯伯格、IPERC中心主任韓靜、新澤西中文教師學會會長張世紅等人均出席了典禮。 參與的中美學生。（記者劉偉/攝影）

典禮由中美學生共同主持，雙方學生首先通過動手學習製作「漆扇」來體驗中國古老的文化，接著雙方學生互贈自製漆扇，氣氛溫馨。在互動遊戲環節「文化知識問答」時，學生們回答了關於中美文化的問題，進一步加深對彼此文化的瞭解與尊重。

才藝表演方面，學生們演出歌曲、舞蹈、書法 和彈奏傳統樂器，更體現了雙方學習交流成果。

韓靜在典禮上介紹了浙江錦繡育才教育集團的歷史和發展；秦其倫表示，教育交流與合作是中美關係的基礎，希望老師同學繼續搭建橋樑。他還熱情邀請格倫瑞奇的學生訪問中國。

阿靈頓學說，該活動打開了美國家庭瞭解中國的最直接窗口。張世紅表示會組織更多學生訪問中國。