聯邦助學金申請混亂 新州聖大凍漲學費

新澤西州私校「聖塔利大學」(Centenary College)宣布新學期學費凍漲。(聖塔利大學臉書)

新澤西州 私校「聖塔利大學」(Centenary College)表示，由於聯邦財務援助表格處理延誤導致申請者家庭無力負擔陷困境，決定將新學年學費凍結在目前水準。

這所位於新州 哈克特斯敦(Hackettstown)的私立大學表示，聯邦財務援助表格的填寫與處理出了問題、導致有些家庭無力負擔學費，因此決定凍結學費。

教育部 持續針對聯邦學生援助免費申請表(FAFSA)進行調整，所有學生申請大學時都須填寫表格才可獲財務援助。今年表格大幅調整導致申請截止日期順延，各校處理作業隨之延誤。

許多大學為了與聯邦溝通援助金額而至少延遲三個月，新州好幾所學校推遲秋季學期報到的最後期限，以便讓學生家長有更多時間了解可獲多少援助。

聖塔利大學副總裁兼營運長沃爾夫(Karolina Wolfe)表示，今年處理FAFSA申請延遲，學生無法了解可獲多少聯邦財務援助，其中許多人是家裡的第一代大學生；在目前經濟環境下，校方希望藉由學費凍漲，消除費用的不確定性。

新州數據顯示，聖塔利大學全日制大學部學生學雜費將維持2023-2024學年度的3萬7732元；校內住宿費也凍漲，學生膳食計畫價格則將反映食品成本而上漲6%。

聖塔利大學多數學生都會獲財務援助；即將入學的新生獎助學金平均2萬8000多元，獲得獎助學金的轉學生比率超過95%、平均金額超過2萬元。

聖塔利大學是新州近幾個月宣布凍結學費的第二例。

位於萊克伍德(Lakewood)的喬治亞法院大學(Georgian Court University)先前決定凍結新學年學費，大學部學雜費為3萬7110元。該校並啟動 GCU Promise 計劃以填補學雜費缺口，獲得全額聯邦佩爾助學金(Pell)和州學費援助補助金(Tuition Aid Grants)的學生可免學費；總計約99%全日制學生獲援助。