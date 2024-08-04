橫行便利店 費城警偵破「偷尿布」盜竊集團

費城 警方宣布，在執法部門重新動員全力遏制組織性入店行竊之下，7 月中旬逮捕三名男子，他們近幾個月在一元商店和便利商店至少盜竊1萬5000元商品，此一行動讓警方所稱的「偷尿布」(Diaper Crew)集團銷聲匿跡。

警方表示，最近逮捕的三名男子作案地點以費城市伯霍姆(Burholme)和朱尼亞塔(Juniata) 地區為主；三人是26歲的強納森(Daquan Johnson)、23歲的普萊斯(Bryon Gordon Price)和25歲的史考特(Lytrell Scott)。

費城警局督察埃弗斯 (Raymond Evers)說，嫌犯從一元商店 Dollar General和Family Dollar、以及知名連鎖藥店來得(Rite Aid)等商店偷走貨架上的尿布、電池和咖啡 。調查人員表示，這些人偷竊貨物最終在黑市轉售，被稱為「擊劍」(fencing)。

埃弗斯稱，「偷尿布」成員涉及25起零售盜竊案和兩起零售搶劫案，當局4月曾接獲報案，得知其作案手法是2至4人挾帶大洗衣袋或枕頭套進入商店，將商品裝滿袋子後逃離。

當局稱，強納森是集團領導人。

費城執法機構全力動員期徹底改革零售竊盜。費城警局稱，今年逮捕的零售竊盜案比去年同期增加81%。

埃弗斯明確表示，如果是累犯，保釋金將很高， 車子、手機都會被沒收。

數據顯示，今年因零售竊盜被捕和被控人數創2017年以來新高，2024年前六個月被捕人數已超過2021年和2022年總和。

今年稍早，地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)悄悄「擱置」一項有爭議的政策，即贓物價值低於500元，嫌犯只會被處以交通罰單般的簡易犯罪懲罰；在那之後，逮捕人數開始增加。