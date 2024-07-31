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美國扯鈴運動錦標賽 德州選手戰果輝煌

記者孫影真／新州報導
第二屆扯鈴運動錦標賽，近百名選手參賽。（記者孫影真／攝影）
第二屆扯鈴運動錦標賽，近百名選手參賽。（記者孫影真／攝影）

美國扯鈴協會(USADA)日前在新州Sportsplex at Metuchen舉辦第二屆扯鈴運動錦標賽，近百好手以鈴會友，切磋琢磨，參賽者與親友加油團約300人觀戰，最終來自德州的參賽者戰果輝煌，拿下14歲以上兩組冠軍。

會長羅英九指出，今年近100位選手報名，大家扯鈴的技術進步很多，很高興扯鈴社區一年年壯大。紐約文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、FASCA諮詢導師劉超琦、北新中文學校校長陳正緯等出席觀賽。陳永豐表示，主辦團隊過去長期參加FASCA協會，經由志工活動吸取經驗，將兩屆比賽辦得非常成功。

參賽者6歲至34歲都有，分五組進行比賽，個人組18+歲組冠軍為來自德州的洪鵬安，他扯鈴練了六年以上，當初跟著朋友開始練習，同時透過YouTube 自學；14-17歲組冠軍王楚桓也來自德州，他說很開心今年能夠奪冠，彌補去年只獲亞軍的遺憾。

來自維州的德裔參賽者Ben Thoburn說他很喜歡扯鈴，可以一天練四到六小時，他覺得比賽時可以和參賽者互相學習充電，獲益匪淺。6-14歲組，12歲的Tzu-Chi Yang與年僅七歲的Chase Yang姊弟，分獲該組第一、三名，他兩人還以「7+12」隊名參加團體組競賽。

團體組的隊名蠻有意義，「Trinese Yoyo」念起來有諧音，「左右右」以華文取名，「Mini Spinny」「Spinny Gang」則以旋轉為名，其中「Spinny Gang」去年報名6-18歲組獲得冠軍，今年升級為18+歲組，維持不錯的水準，勇奪亞軍。

大會邀請Graham Lo、Jason Pao、嚴康安(Andrew Sun-Yan)、Michael Li與來自台灣的扯鈴高手阮梓瑜擔任裁判。嚴康安表示，18+歲個人組有20名參賽者，去年的冠亞軍今年落入第五、六名，一來是因競爭激烈，二來是因今年參賽者的技術層面提高，勉勵大家加強技巧訓練，繼續參賽。

美國扯鈴協會由二代台裔創立，立者左起Andrew Sun-Yan、Jason P...
美國扯鈴協會由二代台裔創立，立者左起Andrew Sun-Yan、Jason Pao、Graham Lo、Ryan Lin、Michael Li、Bryan Tam，前排左起Linda Quach、阮梓瑜、Joy Deng（記者孫影真／攝影）
年僅七歲的Chase Yang(最前)，榮獲6-14歲組第三名。（記者孫影真／攝...
年僅七歲的Chase Yang(最前)，榮獲6-14歲組第三名。（記者孫影真／攝影）
參賽者跟裁判嚴康安（右）索取簽名。（記者孫影真／攝影）
參賽者跟裁判嚴康安（右）索取簽名。（記者孫影真／攝影）
個人組18+歲組優勝，Simeng He(由左至右)、Joseph Chu、Je...
個人組18+歲組優勝，Simeng He(由左至右)、Joseph Chu、Jerry Han、Archie Ramlogan、Peng-An Ang與會長Graham Lo（記者孫影真／攝影）

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