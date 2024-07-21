我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

新州教會4萬元無人認領 殘障熱心教友找回

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州85歲居民布里頓(Philip Britton)因病不良於行經常待在家裡，最近在新州網站搜尋無人認領財產時，發現廢棄天主教學校和教堂也有無人認領的財產加總起來約4萬元，這筆錢全數交給肯登教區(Diocese of Camden)副主教，為教會找回一大筆錢。

來自潘斯維爾 (Pennsville)的布里頓擁有博士學位，過去從事系統分析工作，一直是教會成員，2020年以來礙於健康被迫留在家裡參加彌撒，但他殘而不廢，經常坐在電腦前登入新州無人認領財產資料庫，有時作為樂趣、有時幫朋友追回資金。

布里頓最近為朋友搜尋遺失資金時，發現以前所屬賓州教堂Queen of the Apostles以及肯登教區名下各有數千元。若干墓地、教區和教堂已關閉或合併而不再存在，都有無人認領的資金。

肯登教區一如全美其他天主教教區，在神職人員虐待訴訟以及成員人數普遍減少下陷財務困境；肯登教區 2020年申請破產保護，之後依破產法官批准而同意支付8750萬元給受虐倖存者。

多年來，全美教會因人數減少及牧師、修女短缺而不斷合併或關閉學校和教區，往往有大量無人認領資產。以「天主教」關鍵詞搜尋新州無人認領財產網站往往出現一大串清單，包括紐瓦克的天主教墓地、奧拉德爾(Oradell)一所高中等等。

新州無人認領財產管理局 (Unclaimed Property Administration，UPA) 估計，目前保護中的無人認領資產約63億元，包括未兌現支票、閒置股票和經紀帳戶以及保險箱。

新州財政廰稱，2023年向無人認領財產管理局提出的認領申請約7萬4000件，2億餘元資產被適當所有人領回，創紀錄。

肯登教區發言人沃爾什(Michael Walsh)稱，布里頓主動為他的教會和整個教區查找無人認領財產，這是很好的基督教服務，為天主教慈善機構籌集的資金將用來幫助南澤西州有需要的人。

新州 破產 新澤西州

上一則

芝加哥佛教藝術之旅 佛教之美 啟發智慧

下一則

連續第6年 賓州高教系統州內生學費凍漲

延伸閱讀

經費有著落 新州地稅退稅8月中旬寄出

經費有著落 新州地稅退稅8月中旬寄出
布碌崙區長 啟動殘障人士驕傲月

布碌崙區長 啟動殘障人士驕傲月
新州聯邦參議員梅南德茲被控收賄 16罪全成立 民主黨人籲辭職

新州聯邦參議員梅南德茲被控收賄 16罪全成立 民主黨人籲辭職
偷走顧客帳戶近百萬元 新州銀行員工被捕

偷走顧客帳戶近百萬元 新州銀行員工被捕

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死