新州教會4萬元無人認領 殘障熱心教友找回

新澤西州 85歲居民布里頓(Philip Britton)因病不良於行經常待在家裡，最近在新州 網站搜尋無人認領財產時，發現廢棄天主教學校和教堂也有無人認領的財產加總起來約4萬元，這筆錢全數交給肯登教區(Diocese of Camden)副主教，為教會找回一大筆錢。

來自潘斯維爾 (Pennsville)的布里頓擁有博士學位，過去從事系統分析工作，一直是教會成員，2020年以來礙於健康被迫留在家裡參加彌撒，但他殘而不廢，經常坐在電腦前登入新州無人認領財產資料庫，有時作為樂趣、有時幫朋友追回資金。

布里頓最近為朋友搜尋遺失資金時，發現以前所屬賓州教堂Queen of the Apostles以及肯登教區名下各有數千元。若干墓地、教區和教堂已關閉或合併而不再存在，都有無人認領的資金。

肯登教區一如全美其他天主教教區，在神職人員虐待訴訟以及成員人數普遍減少下陷財務困境；肯登教區 2020年申請破產 保護，之後依破產法官批准而同意支付8750萬元給受虐倖存者。

多年來，全美教會因人數減少及牧師、修女短缺而不斷合併或關閉學校和教區，往往有大量無人認領資產。以「天主教」關鍵詞搜尋新州無人認領財產網站往往出現一大串清單，包括紐瓦克的天主教墓地、奧拉德爾(Oradell)一所高中等等。

新州無人認領財產管理局 (Unclaimed Property Administration，UPA) 估計，目前保護中的無人認領資產約63億元，包括未兌現支票、閒置股票和經紀帳戶以及保險箱。

新州財政廰稱，2023年向無人認領財產管理局提出的認領申請約7萬4000件，2億餘元資產被適當所有人領回，創紀錄。

肯登教區發言人沃爾什(Michael Walsh)稱，布里頓主動為他的教會和整個教區查找無人認領財產，這是很好的基督教服務，為天主教慈善機構籌集的資金將用來幫助南澤西州有需要的人。