受校警感動 費城1高中42人進天普大學

天普大學校警文伯利，感動許多當地高中生而決定留在費城讀大學。( )

費城 喬治華盛頓卡佛理工高中今年有多達42名畢業生進天普 大學，打破該校紀錄，這都是因為天普大學校警文伯利(Leroy Wimberly)默默奉獻的精神，感動許多當地高中生，因此決定選擇留在費城就讀大學。

北費城長大，一直夢想逃離費城的哈里森(Avaeh Harrison)說，她和其他同學選擇秋季當天普新鮮人，一大原因是「天普代表性人物」文伯利。

打算主修化學、副修天文物理的哈里森說，文伯利警察伯伯給大家最正面的能量，「當他對我說天普是好學校時，我相信他；他一句『我希望妳加入』，就讓我決定上天普大學。」

任校警19年的文伯利，前15年在費城住房局工作，一當校警立即投入警察睦鄰小組，積極聯繫在校生和學校附近高中的年輕人，卡佛理工高中近在咫尺，自然是他多下點功夫的學校。

他最擅長的就是當學生的精神導師，鼓舞高中生「只要肯努力、肯專心，再遠大的目標都可達成。」

他不是光說不練型的人。卡佛高中生說，他教大家防身術，幫同學建造暖房，聽到哪位同學沒錢參加畢業舞會，馬上替她籌錢治裝。

即使和同學座談，他也話很少。他說，「我講越少，他們聽越多。講完就坐下來聽他們講，我只需創造安全的環境，讓他們暢所欲言。這年頭，他們在長輩面前可充分表達的機會可不多。」

艾德蒙森(Braylon Edmonson)就是看到文伯利對卡佛高中這麼盡心盡力，自己不知畢業後下一步該怎麼走，文伯利伸出援手，說「如果我進天普大學，他會幫我度過難關」，就大膽決定上天普企管系。

貝克(Tyra Baker)本來在天普和黎巴嫩谷學院之間拿捏不定，透過建暖房期間對文伯利的認識，也決定上家鄉的大學，主修音樂。卡佛高中2024畢業生，進入天普大學的，約有20%。