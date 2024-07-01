購屋首付破10萬 費城家庭難負擔 嚇到不敢進場

Zillow分析說，費城地區買房頭款突破6位數，非一般收入家庭能夠輕鬆負擔，圖為正上市的費城房屋。(Realtor.com截圖)

房產科技公司Zillow分析說，費城 地區買房頭款突破6位數，雖然比紐約、華府等都會區低，卻非一般收入家庭可以輕鬆負擔。

大費城區買房，需先付出10萬3471元，也就是中價位房屋36萬2204元的29%，才能較寬裕地應付每個月的房屋貸款 。

Zillow報告指出，美國中等收入家庭現在需要支付35.4%的首付，才能負擔得起剩餘的每月房屋貸款。費城的金額雖然比美國前50大都市的「合理」頭期款平均數12萬7800元低，但對費城地區地多數買家而言，卻不是現實的數字。

頭款多付些雖可降低每月房貸的負擔，但是頭款加上仲介費、保險 費等必要支出，對首購族等沒有一筆賣房所得或繼承遺產「墊底」的人來說，卻是難以跨越的鴻溝。

一般而言，購屋者需付屋價至少20%，才能免購「房貸保險」，因為貸款銀行怕屋主付不出每月的房貸。

不過，根據Zillow的分析，2019年以來漲了兩倍的美國房價，光是拿出20%頭款，就不是一般收入的家庭輕易辦得到的事。

全國房地產業者協會2023年報告指出，多數首購族只付8%頭款，非首次購屋的人，頭款也只有19%。

手頭現金不多的人要買房，在高房價和高利率雙重壓力下，只得每月節衣縮食，忍痛下手。要不然就買「低於理想」的房子，滿足「有房階級」的心理。有些人更被市場嚇到不敢進場，繼續租屋或寄人籬下。

Zillow說，每月房貸支持占家庭總收入30%以下，才算是「合理」的住屋負擔。房貸支出包括本金加利息，以及房屋稅和保險費。

Zillow發現，美國50大都會區，只有10%中等收入家庭付了20%頭款後，能夠輕鬆負擔每月的房貸。

就大費城區來看，中等收入家庭得存9年「購屋基金」，才負擔得起頭款占29%的中價位房屋。這要將收入的10%存起來，每年有4%利息或投資回收，才辦得到。

匹茲堡中價位房屋21萬7285元，免付頭款，是50大都市中普通家庭最買得起的城市。