新澤西台商會新會長 蔡慶輝接棒

蔡慶輝(左)、鄭吉成(右)盡心促進台美交流。（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行年會，活動中舉行新舊會長交接儀式，在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交下，新任會長蔡慶輝走馬上任，此外，會中也頒發高爾夫球賽優勝獎。

年會中宣讀了中華民國 總統賴清德 賀電，賴清德期勉台商會攜手提升台灣國際能見度。僑委會頒賀狀讚揚蔡慶輝服務熱忱與績效，此外也向卸任會長鄭吉成頒發感謝狀。

張麗賢肯定台商會理監事熱心公益，心懷故鄉，肯定前後任會長去年陪同新澤西州 長墨菲(Philip Dunton Murphy)拜會蔡英文總統，強化雙方經濟與文化連結，希望商會持續協助深化台美經貿夥伴關係，一起推動台灣參與國際走向世界。

鄭吉成表示，任內經過半年的聯繫，籌備州長墨菲等一行官員的東亞經濟開拓之旅，促成新澤西招商局今年5月在台北設立第一個亞太經貿辦事處，深感與有榮焉，他也提到過去兩年商會積極贊助弱勢團體、參與賑災募款。

蔡慶輝則分享自己與眾多美國議員往來交涉過程，稱未來將盡心促進台美交流。