新澤西台商會新會長 蔡慶輝接棒
新澤西台灣商會日前在木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)舉行年會，活動中舉行新舊會長交接儀式，在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢監交下，新任會長蔡慶輝走馬上任，此外，會中也頒發高爾夫球賽優勝獎。
年會中宣讀了中華民國總統賴清德賀電，賴清德期勉台商會攜手提升台灣國際能見度。僑委會頒賀狀讚揚蔡慶輝服務熱忱與績效，此外也向卸任會長鄭吉成頒發感謝狀。
張麗賢肯定台商會理監事熱心公益，心懷故鄉，肯定前後任會長去年陪同新澤西州長墨菲(Philip Dunton Murphy)拜會蔡英文總統，強化雙方經濟與文化連結，希望商會持續協助深化台美經貿夥伴關係，一起推動台灣參與國際走向世界。
鄭吉成表示，任內經過半年的聯繫，籌備州長墨菲等一行官員的東亞經濟開拓之旅，促成新澤西招商局今年5月在台北設立第一個亞太經貿辦事處，深感與有榮焉，他也提到過去兩年商會積極贊助弱勢團體、參與賑災募款。
蔡慶輝則分享自己與眾多美國議員往來交涉過程，稱未來將盡心促進台美交流。
當晚嘉賓雲集，州參議員戈登約翰遜(Gordon M. Johnson)、非營利組織 「選擇新澤西」(Choose New Jersey)商業發展執行長努南(William Noonan)、紐約文教中心主任陳永豐、僑務組主任黃儷萱、駐美投資貿易服務處主任葉士佳、外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍、北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖、紐約台灣商會會長林慶甫等約300人出席了年會。
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