華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項

華人報稅服務中心35週年慶回饋新老客戶，請掃描二維碼獲取多家商戶的$10折扣券或禮品卡。

國稅局於1月29日起接受個人所得稅申報，法拉盛華人報稅 服務中心提醒民眾需要了解2023年度稅務新變更及注意事項。該報稅服務中心35年來為客戶提供最佳的會計專業服務，包括申報個人和商業的稅務、會計簿記、薪資出糧、稅務審核和財務報告的相關業務，歡迎諮詢稅務問題。

今年國稅局將升級在線帳戶服務。

納稅人和ITIN持有人現可登錄線上帳戶並查看、批准和簽署其稅務專業人士提供的委託書和稅務資訊授權。通過線上帳戶，個人還可以：

- 查看他們的應付稅款和繳稅歷史，並安排付款。

- 請求稅務記錄。

- 查看或申請付款計劃。

- 查看一些IRS 通知的電子版。

- 查看最近一次報稅的關鍵數據，包括調整總收入。

- 驗證銀行帳戶並保存多個帳戶，無需在每次付款時重新輸入銀行帳戶信息。

避免退稅 延遲並了解退款時間

在IRS收到納稅申報表後，有許多不同因素可能影響退稅的時間。儘管大多數情況下IRS會在21天內發放退稅，但IRS提醒納稅人不要過分依賴在某個日期之前收到2023年聯邦退稅，尤其是在計劃進行重要購買或支付賬單時。如果IRS系統檢測到可能存在錯誤、缺少信息或存在身份盜竊或欺詐的嫌疑，一些申報表可能需要額外的審核，處理時間可能較長。

此外，IRS在二月中旬前都不會向申領EITC或ACTC的人發放退稅。根據法律要求，IRS必須驗証并保留全部退稅金額，而不能僅是與EITC或ACTC相關的部分退稅。IRS預計，如果納稅人選擇直接匯款且報稅沒有其他問題，大部分與EITC和ACTC相關的退款將於2024年2月27日前存入納稅人的銀行帳戶或銀行卡中。

備齊2023年所有稅務文件

納稅人應建立一個檔案記錄，將重要資訊整理集中，無論是電子文件還是紙本。其中應包括來自雇主的W-2表、來自銀行或其他支付方的1099表、來自第三方支付平台的1099-K表、非僱員薪酬的1099-NEC表、雜項收入的1099-MISC表或利息支付的1099-INT表、所有數位資產交易1099-B表的記錄、以及ACA醫保的記錄1095-A。

當納稅人將所有文件準備齊全時，才能夠提交準確的申報並最大程度地避免處理或退稅的延遲。

推遲實施1099-K的$600報告門檻

IRS在聽取了納稅人、稅務專業人士和支付處理平台的意見後，為了減少納稅人的混淆，推遲了原計劃在2023年實施的第三方支付平台1099-K報告門檻。

IRS仍將繼續努力實施新法規，但將把2023年視為額外的過渡年。這將減少由於向許多不會預期收到1099-K表且對此也不具有納稅義務的納稅人發送1099-K表而可能引起的混淆。因此，除非納稅人在2023年收到超過20,000美元以上並在2023年進行了200次以上的交易，否則將不要求報告。

考慮到新法規的複雜性和影響納稅人的龐大數量，IRS計劃將2024年的報告門檻定為5,000美元，作為美國復甦計劃(ARP)中定下的600美元報告門檻的下一個過渡階段。

納稅人有必要了解他們為何收到1099-K表，並使用該表和其他記錄來確定並申報他們的準確收入。納稅人還需要知道如果他們本不應該收到該表卻收到了1099-K表，應該採取什麼措施。

收入的可稅性質並沒有改變。所有收入：包括兼職工作、副業和商品銷售的收入，仍然是應納稅的。無論是否收到1099-K表、1099-NEC表、1099-MISC表或任何其他資訊表，納稅人都必須在報稅中報告所有收入，除非法律規定排除。

了解與能源相關的稅收抵免

在2023年購買車輛的納稅人應該查看《2022通貨膨脹減縮法》的變化，來確定他們是否有資格為購買於2022年或之前的新電動車輛或購買於2023年或之後的新清潔車輛申請稅收抵免。要申請其中任何一個抵免，納稅人將需要提供車輛的VIN，並在其報稅中提交8936表，即Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit。

若納稅人對其住宅進行了能源改進，將可獲得一部分費用的稅收抵免。《2022通貨膨脹減縮法》調高了抵免金額並擴大了符合標準的費用類型。要申請這項抵免，納稅人需要在其報稅表中提交表5695，即Residential Energy Credits, Part II。

通過直接存款加速退稅速度

電子申報並選擇直接存款是納稅人退稅的最快方式。比起紙質支票，直接存款能夠讓納稅人更快地獲得退稅。

沒有銀行賬戶的人可以了解如何通過national Credit Union Locator tool在受FDIC保險的銀行開設賬戶。退伍軍人應參考《退伍軍人福利銀行計劃》，以在參與的銀行獲得金融服務。

預付式借記卡或移動應用程序也可能允許將退稅直接存入。預付式借記卡或移動應用程序必須有與之關聯的路由號碼和賬號，以輸入到納稅申報表上。請與移動應用程序提供商或金融機構確認要使用哪些號碼。

華人報稅服務中心地址﹕39-07 Prince Street, Suite #3F, Flushing, NY 11354，辦公時間星期一至六上午9:30至下午6:30，星期日上午10:30至下午5:00。服務專線﹕(718)461-2871，請上網www.incometax123.com 或掃瞄 QR code索取$10優惠券。