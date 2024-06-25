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新州高中籃球賽找丁字褲女郎跳電臀舞宣傳 校方火大取消賽事

世界新聞網／輯
新澤西州紐瓦克（Newark）的西邊高中（West Side High School）原定7月21日舉辦籃球錦標賽，但因為宣傳影片找來女子穿丁字褲跳電臀舞而取消賽事。(翻攝Instagram)
新澤西州紐瓦克（Newark）的西邊高中（West Side High School）原定7月21日舉辦籃球錦標賽，但因為宣傳影片找來女子穿丁字褲跳電臀舞而取消賽事。(翻攝Instagram)

新澤西州紐瓦克（Newark）的西邊高中（West Side High School）原定7月21日舉辦籃球錦標賽，但因為日前發布的宣傳影片中找來身材火辣的女子穿丁字褲在學校體育館大跳電臀舞，讓學區董事會震怒，宣布取消該場賽事。

NJ.com報導，這場名為「Nuttin But Azz」（縮寫亦為NBA）的球賽由歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）的前音樂製作人Big Fendi主辦，成績最佳的四支隊伍將獲分1萬美元的獎金，球賽門票要價50至5百美元，其中一場賽事訂於7月21日在西邊高中舉行。

影片中，幾位穿著露肚背心和丁字褲的女子在預定舉辦比賽的體育館隨著音樂大跳電臀舞，鏡頭還特寫她們抖動的臀部，其中一名拿著籃球的女子表示活動將和籃球有關。

西邊高中校方表示，他們對這支影片完全不知情。董事會通訊主任狄林（Nancy J. Deering）說，學校和學區的官員直到影片放上網路才看到，她說這是由市議員凱利贊助的社區籃球活動，學區的官員和學校沒有批准影片中描述的活動，也不知道學區裡會有學校辦那樣的活動。

凱利說，那支影片「恐怖至極」，並非由官方批准，他身為市議員也是為父親，絕對不會允許任何一所學校拍那樣的影片，也不同意活動用那樣的方式宣傳。

董事會聯合副主席佛里森（Allison James-Frison）說，她對影片內容感到噁心；西邊高中家長瓊斯（Loucious Jones）說，他看到影片時還以為是惡搞影片，太太直接把手機奪走不讓他繼續看下去。

Big Fendi事後在社群媒體影片向紐華克、校長、凱利道歉，他說他們本來只是想辦活動，沒想到事情發展有點失控，他為這件事負全責，「因為你們不知道那些女生會在影片中穿什麼衣服」。

Big Fendi說，他向學生、家長及每一位受到影響者或參與這件事的人致上最深的歉意。

新澤西州紐瓦克（Newark）的西邊高中（West Side High Scho...
新澤西州紐瓦克（Newark）的西邊高中（West Side High School）原定7月21日舉辦籃球錦標賽，但因為宣傳影片找來女子穿丁字褲跳電臀舞而取消賽事。主辦的音樂製作人Big Fendi在網路上道歉。(翻攝bunsandbasketball Instagram)

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