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新州亞裔美國企業家協會 潘彥斌接會長

記者劉偉／新澤西州報導
亞裔美國企業家協會(AAEA)日前在新澤西羅格斯大學商學院舉辦第二屆年會。(記者劉偉/攝影)
亞裔美國企業家協會(AAEA)日前在新澤西羅格斯大學商學院舉辦第二屆年會。(記者劉偉/攝影)

亞裔美國企業家協會(AAEA)日前在新澤西羅格斯大學商學院舉辦第二屆年會，會中並舉行新舊任會長交接。此外，電影「Sight」的故事主角醫生王明旭及Cathay Home Inc.創始人兼執行長錢志明，也應邀在活動中發表演講，吸引近千人參與。

羅格斯大學商學院華裔院長雷蕾特別到場向王明旭、錢志明等傑出華裔表達敬意。

王明旭當天以「東方到西方：一個新移民的故事和目標明確的生活」為演講主題，他講述了為實現目標而努力奮鬥的親身體驗，讓許多在場者感受深刻。錢志明則以「引領製造業轉型和中國在供應鏈演變中的角色」為題，分享他在美國紡織業的創業並攻下美國市場的成功經驗，他並鼓勵亞裔企業應與時俱進，在新形勢下調整航向。

該協會會長王小曾在年會上將會長職務交棒給潘彥斌博士。亞裔美國企業家協會成立於2022年，2023年在紐約長島的王嘉廉中心舉辦第一屆年會。今年年會全方位體現亞裔在美國涉獵的各個商業層面。

除主題發言外，還由多名各個領域的傑出人士和專家就以下話題進行座談，涉及的領域包括：可再生清潔能源；探索資本獲取、AI與投資機會；商業地產及市場趨勢；人工智能的商業應用；政府與公共政策如何影響創業發展；青年才俊的培養等。

華夏中文學校總校長薄英戡、前總校長張涼表示，許多家長學生觀看「Sight」後感受很深，他們說，孩子們應跨越族裔、跨越中美、跨越文化去思考更高的人生追求。專程與會的佛羅里達大學教授陸焱，稱讚該影片對華人社會帶來啟迪。現場還有許多人現場購買王明旭簽名原著。

王明旭說，新澤西是科技業集中、華裔人才匯聚的地方，希望大家發揮智慧和力量，讓主流社會刮目相看。

王小曾表示，從兩位講者的分享，可以看出亞裔在美國各行業的傑出貢獻，期待亞裔加強團結、資源共享、一起成長。

新任會長潘彥斌(右)從王小曾(左)手中接下會長重任。(記者劉偉/攝影)
新任會長潘彥斌(右)從王小曾(左)手中接下會長重任。(記者劉偉/攝影)
華夏中文學校總校長薄英戡(左起)、前總校長張涼、王明旭。(記者劉偉/攝影)
華夏中文學校總校長薄英戡(左起)、前總校長張涼、王明旭。(記者劉偉/攝影)

亞裔 華裔 新澤西

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