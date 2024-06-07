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自稱是39年前失蹤女孩 賓州警方調查疑點

編譯周芳苑／綜合5日電

一名女子日前在社群媒體貼文聲稱，自己是1985年在公車站失蹤、當時年僅8歲的女孩馬漢(Cherrie Mahan)，但馬漢家人並不相信，賓州警方則對此展開調查。

據悉，馬漢最後一次出現在賓州巴特勒郡(Butler County)的溫菲爾德鎮(Winfield Township)，當時是1985年2月22日，失蹤前，她在溫菲爾德鎮的Cornplanter 路(Cornplanter Road)上從校車下來。警方表示，一輛亮藍色的 1976 年道奇(Dodge)麵包車可能與她的失蹤有關，那輛車身上畫有一座山和一個滑雪者。

在那之後，39 年來再也沒有她的消息。

如今，有一名女子在社群媒體上貼文自稱就是失蹤已久的馬漢，馬漢家的人表示他們不相信該名女子，賓州警方正與外州機構合作，以確認該女子身份，目前，賓州警方尚未與該女子聯繫上。

根據「今日美國」(USA Today)報導，透過臉書群組貼文自稱是失蹤女孩的女子已刪除該帖文，該臉書群組管理員奧根(Brock Organ)已經其貼文刪除，奧根說，該名女子一直「騷擾和霸凌」其他成員。

州警表示，由於時間已過去很久，這起案件很難偵破。多年來，另外三名女子也自稱是馬漢。

賓州 社群媒體 臉書

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