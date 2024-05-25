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玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

編譯周芳苑／綜合報導
新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)
新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)

新澤西州72 歲婦女比爾(Rony Beal)聲稱，今年稍早她玩吃角子老虎機贏得255萬餘元，但是賭場百利大西洋城( Bally's Atlantic City)以機器故障為由拒付。

比爾的律師迪·克羅切(Mike Di Croce)表示，吃角子老虎機「命運之輪」(Wheel of Fortune)旋轉後顯示「頭獎」(jackpot)字樣，比爾和周圍其他人看到了，且都以為她贏得255萬5910.32 元，因為最高獎金是127萬7955.16 元，而乘數(multiplier)當時也亮起，獎金翻倍到255萬餘元。

不過，百利賭場的員工告訴比爾機器故障，只給她350 元，比爾不願接受。

迪·克羅切說，賭場工作人員以打開機器時，以信息顯示「傾斜」(tilt)為由，試著要求比爾重新操作，但比爾告訴他們她不會照做。

老虎機製造商國際遊戲科技公司(International Game Technology)發表簡短聲明稱：「有關大西洋城頭獎相關索賠問題，IGT 正配合調查。」

百利賭場對此事不予置評，「因為我們只是擁有這台機器的賭場。」又說，「IGT 負責處理支出，此時最好由該公司發表評論。」

新州賭場管制委員會(Casino Control Commission)將這一棘手問題，轉交給博彩執法部門(Department of Gaming Enforcement)，該部門也未發表評論。

比爾的律師稱，2月事發後隔天，比爾與丈夫重返百利賭場與管理層交談時，差點被禁止進入；比爾想要得到解釋，但賭場人員護送她出去， 要求她不要再回去，這對一個長期顧客來說是非常粗魯的商業行為。

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