我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

費城市府員工 7/15起每周須實體辦公5天

編譯周芳苑／綜合報導

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)20日宣布，7月15日起，市府員工每周進辦公室工作五天，恢復疫情前的工作模式；帕克說，員工在工作場所裡互動效率更佳。

帕克表示，進辦公室可促進溝通，有助於社會聯繫、協作、創新和相互包容。

帕克2月起便明確表態要求員工進辦公室上班，藉此提振中心城區(Center City)，目前城區工作日人流量尚未恢復2019年疫情前的水準；市府 2萬6000 名員工約80%在辦公室或現場工作。

商界對此表示讚賞，費城中心城區也稱，這麼做有助提振工人和城區活力，也可為賓州東南捷運局(SEPTA) 帶來就業機會。

但市府員工反對天天進辦公室上班，稱將士氣下降。新政策未獲市工會同意，市長公告隨即受到代表專業和管理層員工的 AFSCME工會批評。

AFSCME Local 2187、第 47 區主席威爾森(David Wilson)說，每周五天進辦公室惡化市府工人短缺，尤其在孩子不上學的夏季開始實施這項政策，讓許多家長更感頭痛。

威爾森說，重返辦公室政策應經由工會談判；工會已與市府見面討論。

帕克卻不支持回辦公室實體上班需要談判。

市府官員表示，配合重返辦公室上班也做出改變、讓員工更便利， 包括帶薪育嬰假由六周延長至八周、將感恩節後的星期五訂為假日、放寬為家人請病假的限制。

2021 年新冠疫苗推出後，時任市長肯尼 (Jim Kenney) 只要求市府員工每周進辦公室兩天，授權各部門自行決定， 結果市府各單位推出一系列在家工作政策，有些每月只要進辦公室幾次。

目前全美各行各業僅 10% 員工完全遠距辦公、10% 採混合模式。

費城 疫情 就業

上一則

亞城台美學校畢業典禮 學生展現成果 台灣美食上桌

下一則

新州Ocean Grove可望取消周日上午禁入

延伸閱讀

大摩評美股：晶片股未反映兩岸風險 大盤仍有衝高空間

大摩評美股：晶片股未反映兩岸風險 大盤仍有衝高空間
美股最錢線／降息有利股市 歷史未必支持

美股最錢線／降息有利股市 歷史未必支持
美股最錢線/美股續漲 大摩空頭認輸 調升史指目標

美股最錢線/美股續漲 大摩空頭認輸 調升史指目標
破俄州紀錄 15歲女孩釣到101磅鲶魚

破俄州紀錄 15歲女孩釣到101磅鲶魚

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心