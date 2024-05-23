費城市府員工 7/15起每周須實體辦公5天

費城 市長帕克(Cherelle L. Parker)20日宣布，7月15日起，市府員工每周進辦公室工作五天，恢復疫情 前的工作模式；帕克說，員工在工作場所裡互動效率更佳。

帕克表示，進辦公室可促進溝通，有助於社會聯繫、協作、創新和相互包容。

帕克2月起便明確表態要求員工進辦公室上班，藉此提振中心城區(Center City)，目前城區工作日人流量尚未恢復2019年疫情前的水準；市府 2萬6000 名員工約80%在辦公室或現場工作。

商界對此表示讚賞，費城中心城區也稱，這麼做有助提振工人和城區活力，也可為賓州東南捷運局(SEPTA) 帶來就業 機會。

但市府員工反對天天進辦公室上班，稱將士氣下降。新政策未獲市工會同意，市長公告隨即受到代表專業和管理層員工的 AFSCME工會批評。

AFSCME Local 2187、第 47 區主席威爾森(David Wilson)說，每周五天進辦公室惡化市府工人短缺，尤其在孩子不上學的夏季開始實施這項政策，讓許多家長更感頭痛。

威爾森說，重返辦公室政策應經由工會談判；工會已與市府見面討論。

帕克卻不支持回辦公室實體上班需要談判。

市府官員表示，配合重返辦公室上班也做出改變、讓員工更便利， 包括帶薪育嬰假由六周延長至八周、將感恩節後的星期五訂為假日、放寬為家人請病假的限制。

2021 年新冠疫苗推出後，時任市長肯尼 (Jim Kenney) 只要求市府員工每周進辦公室兩天，授權各部門自行決定， 結果市府各單位推出一系列在家工作政策，有些每月只要進辦公室幾次。

目前全美各行各業僅 10% 員工完全遠距辦公、10% 採混合模式。