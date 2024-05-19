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建築業年薪動輒逾10萬仍一才難求 推高房價

編譯周芳苑／綜合報導
建築業工人不足，導致房價上漲。(pexels)
建築業工人不足，導致房價上漲。(pexels)

全美建築業人才嚴重短缺，即使年薪普遍超過10萬元仍一才難求。業者表示，人力不足導致房屋供應更跟不上需求速度，房價漲勢也因此雪上加霜。

新州建築商Bodei Contracting創辦人博迪(Michael Bodei)31年前跨入建築業，當時他也考慮當律師，但兩相比較，他覺得進入建築業可更快獲得想要的薪水；如今，建築業薪資還是不錯，但人們卻對建築業興趣缺缺，全美建築工人短缺，找工人越來越難，從電工、水管工到玻璃纖維工和櫥櫃專業技術工都面臨人力荒。

博迪說，沒有大量年輕人進入建築業，他擔心隨著老工人退休，相關技能將流失；他所經營的公司目前很難有40歲以下、50歲以下的工人，有一位木匠70多歲了還在工作。

全美房價上漲與限制性分區法和建築法規息息相關，但建築工人短缺也助長住房成本；由於工人少，住宅建設又慢又少，導致房價上漲。

多年來，全美建築工人嚴重短缺；2008年金融危機下建築業也受波及，此後儘管對住房和基礎設施需求激增，工人並未重返業界。

聯合建築商與包商協會(Associated Builders and Contractors) 1月表示，今年建築業約短缺50萬名工人，超出正常招聘規模。

移民限制是人力短缺、全美各地對技術和貿易學校的投資減少轉而支持大專院校都是主要因素。

美國總承包商協會(Associated General Contractors of America)首席經濟學家西蒙森(Ken Simonson)認為，必須讓更多人對建築業感興趣，聯邦政府乃至於學校輔導員都必須讓孩子們知道建築業的回報豐厚，而且是不上大學也能擁有的好職業。

建築業工資很高，尤其是技術熟練的人才；博迪說，他所雇用的多數員工年薪都至少10萬元。

但西蒙森說，隨著餐廳和旅館等其他行業薪資上漲，建築業已失去優勢，更何況有些行業採取遠距和混合工作模式，提供更輕鬆、靈活的選擇。

建築業工作儘管收入相對高，但長期以來被看貶；博迪說，他讀書時人們就覺笨孩子才會去建築業工作，但事實上，進入建築業，20幾歲年薪就可達六位數。

房價 投資 退休

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