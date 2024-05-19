建築業年薪動輒逾10萬仍一才難求 推高房價

建築業工人不足，導致房價上漲。(pexels)

全美建築業人才嚴重短缺，即使年薪普遍超過10萬元仍一才難求。業者表示，人力不足導致房屋供應更跟不上需求速度，房價 漲勢也因此雪上加霜。

新州建築商Bodei Contracting創辦人博迪(Michael Bodei)31年前跨入建築業，當時他也考慮當律師，但兩相比較，他覺得進入建築業可更快獲得想要的薪水；如今，建築業薪資還是不錯，但人們卻對建築業興趣缺缺，全美建築工人短缺，找工人越來越難，從電工、水管工到玻璃纖維工和櫥櫃專業技術工都面臨人力荒。

博迪說，沒有大量年輕人進入建築業，他擔心隨著老工人退休 ，相關技能將流失；他所經營的公司目前很難有40歲以下、50歲以下的工人，有一位木匠70多歲了還在工作。

全美房價上漲與限制性分區法和建築法規息息相關，但建築工人短缺也助長住房成本；由於工人少，住宅建設又慢又少，導致房價上漲。

多年來，全美建築工人嚴重短缺；2008年金融危機下建築業也受波及，此後儘管對住房和基礎設施需求激增，工人並未重返業界。

聯合建築商與包商協會(Associated Builders and Contractors) 1月表示，今年建築業約短缺50萬名工人，超出正常招聘規模。

移民限制是人力短缺、全美各地對技術和貿易學校的投資 減少轉而支持大專院校都是主要因素。

美國總承包商協會(Associated General Contractors of America)首席經濟學家西蒙森(Ken Simonson)認為，必須讓更多人對建築業感興趣，聯邦政府乃至於學校輔導員都必須讓孩子們知道建築業的回報豐厚，而且是不上大學也能擁有的好職業。

建築業工資很高，尤其是技術熟練的人才；博迪說，他所雇用的多數員工年薪都至少10萬元。

但西蒙森說，隨著餐廳和旅館等其他行業薪資上漲，建築業已失去優勢，更何況有些行業採取遠距和混合工作模式，提供更輕鬆、靈活的選擇。

建築業工作儘管收入相對高，但長期以來被看貶；博迪說，他讀書時人們就覺笨孩子才會去建築業工作，但事實上，進入建築業，20幾歲年薪就可達六位數。