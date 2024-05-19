年收百萬屋主增逾4倍 醫生最多

費城年收百萬屋主逾2000位，其中多半是X世代的醫生。(Pexels)

房地地產搜尋網站Point2指出，全美年收入至少100萬元的屋主增加四倍多。這些百萬富翁屋主中，1965年至1980年出生的X世代所所占比率最大；費城 也是如此，該地區的富翁屋主多半是醫生。

2022年，全美約13萬6700個家庭年收入超過100萬元。各都會區百萬富翁屋主數量差異很大，費城都會區百萬富翁屋主在全美30大都會 中排名第11。

諸多因素下，買房越來越難以負擔，財力雄厚的購屋者卻比多數人有更多選擇。

根據Point2分析，2017至2022年間，全美年收入至少100萬元的屋主增加四倍多，成為全美收入增幅最快的族群，2022年這個群體約有13萬6700個家庭，人數超過32萬2000個。

Point2分析顯示，在美國，典型的百萬富翁屋主為50歲、擔任執行長或醫生，居住紐約或舊金山 ，其房屋價值約180萬元，屋內有10個房間、家有三輛車。

Point2也針對全美人口最多的大都會區進一步分析，發現2022年費城地區有多達2128個百萬富翁屋主家庭，占當地0.08%。

在全美30個最大大都會區中，費城在內的23個都會區X世代百萬富翁家庭比例最大，41%百萬富翁家庭屬X世代，其次依序是戰後嬰兒占30%、千禧世代占12%。

在全美30大都會中，百萬富翁屋主的主要職業都是醫生、執行長、立法人員、律師和法官；另外也有不少軟體開發人員、運動員、工程師以及房地產經紀人和代理人。

以全美來看，多數百萬富翁房主已婚，占四分之三，近五分之一單身。高收入男、女性比例不相上下。

各都會區的百萬富翁住屋價值和結構不一。紐約都會區大約比費城地區高100萬元，但結構上少了兩個房間；舊金山、洛杉磯和聖地牙哥百萬富翁住房價值都超過250萬元。

紐約百萬富翁屋主約2萬6600戶，排名第一，是費城12倍以上；其次依序是洛杉磯約1萬800戶、舊金山約8900戶。舊金山年收入超過100萬元的家庭比率最高，達0.49%。