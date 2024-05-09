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新州居民僅1/7辦好真實身分證 遠低於全美平均

編譯周芳苑／綜合報導

根據「真實身份法」(Real ID)，明年5月起搭乘美國境內航班須持用符合該法標準的新卡，傳統身分證將不再被接受；然而，新澤西州目前改用真實身分證的駕駛比例僅七分之一，遠低於全美平均。

新澤西州汽車監理廳(Motor Vehicle Commission, MVC) 發言人康諾利(William Connolly)說，截至4月22日，僅發放81萬6382張駕照及非駕照真實身分卡，傳統的標準駕照和身分卡較多，共發出616萬472張。

根據美國國土安全部(U.S. Homeland Security)，新州發放真實身分證的比率低於全國平均。截至2023年3月，全美已發放約 1.51億張符合真實身分卡的駕照和非駕照，約占駕照或國家身分證持有者的53%。

2025年5月7日起，搭乘國內航班時，機場安檢將不再接受傳統身分證。

申辦真實身分證必須本人親自到新州汽車監理廳授權的中心辦理，無論首次申辦身分證件 或者由傳統證件升級為真實身分證都是如此。

康諾利說，MVC 一直透過媒體推廣真實身分證，今夏將擴大與運安全管理局(TSA)合作在機場打廣告。

申辦真實身分證須預約；2023年初時預約曾一位難求，如今容易很多。新州發證中心目前都可提供當日和次日預約服務。

MVC網站顯示，新州28個監理站有14個可以提供當天預約服務，每天有3000多人次的預約機會。

MVC另增設了兩家行動機構，核發真實身分卡。

新州 2019 年 9 月開始發放真實身份卡駕照和非駕照。

美國國土安全部已三度展延真實身分證申辦截止日，官員警告，別期望政府再次延後；前一次延期是因為新冠疫情爆發導致實施進度減慢。

2001年9 月 11 日恐怖攻擊過後，調查該事件的九一一委員會(9/11 Commission)建議立法、進而立下核發真實身分證的規定。

在美國無合法身分的人沒有資格獲真實身分證。

駕照 新州 新澤西州

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