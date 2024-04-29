父母難當 費城托兒費比房貸貴 雙薪家庭也難負擔

托兒費用為許多家庭的主要開支。(pexels)

費城 地區托兒中心的嬰兒照護費用平均占中位家庭收入的22%以上。 在費城周邊郊區，此比率約為13%；聯邦數據顯示，去年費城地區每年一名嬰兒托兒費要花掉1萬2000至1萬8000元。

住在德拉瓦郡的斯德菲爾德(Springfield)的蕯洛文(Salovin)夫妻，養育了兩個女兒，他們把孩子交給有執照的托兒所照顧，每年托兒費2萬6000元；這對夫妻從事醫療保健管理和製藥行業，雖然是雙薪家庭，但家中開支仍捉襟見肘。

36歲的蕯洛文太太(Amy Salovin) 說，財務吃緊是他們決定不再生孩子的原因之一。

她說，兩夫婦從2019年開始尋找托兒中心，當時行情為每周300至600 元；蕯洛文太太和先生養家同時還要還學貸，財務壓力很大，也因此被迫想方設法去賺更多錢。

多年來，托兒費不斷上漲導致費城及全美家長在工作及育兒方面，都必須做出艱難抉擇。

美國銀行(Bank of America)全美6800萬匿名客戶的數據顯示，2019至2023年間，托兒費上漲30% 以上，遠超過通膨率，年收入10 萬至25萬美元的家庭托兒費增幅最大。

托兒業今年秋天將因聯邦紓困金 耗盡而處境更艱辛；智庫「世紀基金會」(Century Foundation)稱，賓州和新澤西州 4000多個托兒中心屆時恐將關閉，估計將有25萬餘兒童受到影響。

拜登政府今年2月宣布，將採取行動讓有資格獲兒童托兒補貼的家庭提升負擔能力；但是，中產階級往往無資格獲此補助。

德拉瓦郡委員會(Delaware County Commissioners)主席泰勒(Monica Taylor)說， 許多父母有很好的工作，仍無力承擔托兒費，媽媽被迫留在家裡或只做兼職，因為如果要把送孩子到托兒所，要花更多錢。小孩幼兒期的托兒費用比房貸還貴。

有些父母離開職場在家帶孩子。美國銀行分析，2020到2023年，雙薪家庭數量減少，而通常是女性被迫犧牲職業生涯而在家帶孩子。