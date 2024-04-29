新州汽車保險公司擬調高保費 漲幅達63%

新州車子保險公司紛紛申請提高保費。(本報檔案照片)

在車禍更嚴重、維修費上漲、通膨居高不下、供應鏈諸多問題的大環境下，新澤西州汽車保險 公司紛紛要求調漲保費 ，其中，Metromile申請的漲幅高達63.1%，這波調幅正待有關單位審批。

新州 銀行和保險廰(New Jersey Department of Banking and Insurance)表示，過去幾年，車險業者要求調漲保費的頻率和幅度都增加。

2023 年1月迄今，已有20 多家公司獲准將保費提高兩位數的幅度， 其中Amica Property & Casualty漲幅最大，該公司要求漲價 30%，結果獲批漲20%。

Amica 發言人指出，在持續面對通膨壓力、供應鏈中斷和汽車維修成本上漲下，有必要調漲保費以充份反映成本、確保訂價合理，必須以公司和投保人的最佳利益為出發點做出決定。

目前尚不清楚各保險業者漲價獲准後的具體訂價模式。是否每個駕駛漲幅相同？各公司在新州有多少客戶？相關細節待確認。

根據nj.com報導，目前120家保險公司漲價請求已獲准、另20家公司漲價請求待審批。

待批案的請求漲幅都至少達10%，例中，Metromile公司請求漲幅最大、達 63.1%，其次是 Liberty Mutual請求調漲 24%、Plymouth Rock 請求漲價 18.5%。

Metromile 總部位於舊金山，隸屬Lemonade；該公司官網稱，已獲准在田納西州以外的每個州提供保險，目前在新澤西州在內的八州承保。

新州銀行和保險廰發言人托馬斯(Dawn Thomas) 表示，一般來說，漲價請求部分歸因於通膨趨勢、再保險成本增加、供應鏈問題、新車/二手車價格上漲、汽車維修成本增加、超速和分心駕駛增加導致更多嚴重與死亡事故。

托馬斯說，保費變更請求必須合理、充分且不存在不公平歧視；如果不符合要求，新州銀行和保險廰將不批准。

托馬斯稱，新州銀行和保險廰2023 年以及2024 年前兩個月阻止累計達4.59億元的車險保費上漲；該部門致力減少對消費者的影響，同時也確保投保人獲得需要的保險。

新州銀行和保險廰建議消費者每年檢視保單、貨比三家，以最優惠的價格找到最適合的保險，可參考該機構的「汽車保險選購指南」(Auto Insurance Buyers Guide)。