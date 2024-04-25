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盲人鋼琴家劉浩 獲紐約藝術協會回饋獎

記者劉偉／新州報導
盲人鋼琴家劉浩。（李寧提供）
盲人鋼琴家劉浩。（李寧提供）

在約翰霍普金斯大學皮博迪音樂學院學習鋼琴表演的盲人鋼琴家劉浩，日前榮獲紐約石村塊藝術協會(Stone Cube Art)首屆「回饋獎」。

劉浩出生在內蒙古赤峰市貧困交加的家庭，有個一個腦癱的姐姐。母親康桂芹和丈夫渴望生下一個健康的二胎，誰知禍不單行，第二個孩子因過度吸氧導致視神經受失明。

劉浩三歲時就表現出色天分，他可以獨自摸索琴鍵，用左右手各一個手指，把從廣播裡聽到的曲子彈出來，康桂芹因此抱著他去琴行找老師，在遭遇了幾十次拒絕後，終於遇到了赤峰市雅馬哈電子琴學校校長劉永學，願意免費授課。

2007年，劉浩在南京被選中與郎朗合奏舒伯特的「軍隊進行曲」，演出結束後，郎朗肯定劉浩琴藝並鼓勵劉浩繼續加油，劉浩因此銘記在心。後來他還與郎朗在「魯豫有約」表演了四手聯彈，及在郎朗的新專輯發布會上彈奏。

因郎朗畢業於美國柯蒂斯音樂學院，加上免費教劉浩彈琴的中央音樂學院教授盛原也是留美，讓劉浩下決心赴美學習。

申請留美過程中，他面臨重重挑戰，仍堅持克服實現了美國深造夢想，在美期間，劉浩受到琴藝及語言的衝擊，但還是堅忍刻苦、樂觀向上。

石村塊藝術協會今年在羅伯特·卡爾的捐贈下，推出首屆「回饋獎」，希望藉此鼓勵和培育傑出藝術家，並激勵他們回饋社會。石村塊藝術協會肯定劉浩奮鬥向上的精神，以及他回饋社區的熱情。

該獎金進一步信息，可查詢：www.giveback.ngo

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