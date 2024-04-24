我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

華研人工智慧簡報賽 哥倫比亞高中奪冠

記者孫影真／新州報導
新州華研基金會與西東大學亞洲語文學系合作，舉辦第16屆中華文化簡報競賽，8隊高中生研討「人工智慧(AI) 如何影響漢語和文化的學習？」。（記者孫影真／攝影）
新州華研基金會與西東大學亞洲語文學系合作，舉辦第16屆中華文化簡報競賽，8隊高中生研討「人工智慧(AI) 如何影響漢語和文化的學習？」。（記者孫影真／攝影）

新澤西州華研基金會(New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation)與西東大學(Seton Hall University)亞洲語文學系合作，日前舉辦第16屆中華文化簡報競賽，來自全美各高中的學生齊聚一堂，各顯其才，侃侃而談，簡報主題是：「人工智慧 (AI) 如何影響漢語和文化的學習？」，新州楓木市(Maplewood)哥倫比亞高中(Columbia High School)奪得冠軍。

梁伯華、何勇、沈莉莉、廖山漫、蘇文霖等五人擔任評審。（記者孫影真／攝影）
梁伯華、何勇、沈莉莉、廖山漫、蘇文霖等五人擔任評審。（記者孫影真／攝影）

大會主席余振超表示，此次競賽因為選題熱門，報名踴躍，最後有全美20多所高中的隊伍進入初選，七隊入圍決賽。評分標準分流程、架構、資訊、分析與結論各10分；文法、文字易讀性、圖片相關性與參考文獻各五分。

西東大學榮休講座教授梁伯華、大紐約地區中文教師學會執行主任何勇、哥大師範學院實習生導師沈莉莉、Old Bridge High School老師廖山漫、以及Chapin School Princeton教師蘇文霖等人擔任評審。

蘇文霖指出，這項競賽讓學生可以自由用中英文報告，學生需要展現簡報能力、調查研究、創意及分析能力，每組的簡報設計和調研結果都很深入，許多隊伍展現出自己如何運用AI在語言學習，進而瞭解目前AI的狀況，及學習者所學知識有限，不足判別AI產出內容的正確性，還是需要教師協助，教師角色已從知識輸出轉換成學習協調統籌者(facilitator)。

新州哥倫比亞高中(Columbia High School)以出色的創意奪得冠軍...
新州哥倫比亞高中(Columbia High School)以出色的創意奪得冠軍。（記者孫影真／攝影）
馬浩洋(中)自加州專程來參賽，獲得第二名。（主辦單位提供）
馬浩洋(中)自加州專程來參賽，獲得第二名。（主辦單位提供）

冠軍哥倫比亞高中隊自創一個扮裝的人工智能機器人，與一名扮裝老師回答學生提問，過程生動有趣；帶隊老師孟麗萍表示，學生們花了四個多月準備，在全校師生中進行問卷調查、採訪、數據分析，而得出結論，同時編排三個小短劇詮釋其分析和結論，熟練的演講和巧妙的創新獲得評審青睞。

梅山中文學校前校長陳家駿(右)的女兒陳又睿和同學組成聯隊參賽。（記者孫影真／攝影...
梅山中文學校前校長陳家駿(右)的女兒陳又睿和同學組成聯隊參賽。（記者孫影真／攝影）
新州華強山地區高中(Watchung Hills Regional High S...
新州華強山地區高中(Watchung Hills Regional High School)有兩隊入選決賽。（主辦單位提供）

來自加州Folsom High School與Vista Del Lago High School聯隊獲得第二名，成員馬浩洋(Claire Ma)表示，參賽的目的是希望在研究的過程中，了解更多的中國文化。

梅山中文學校前校長陳家駿也到場為愛女加油，陳家駿表示，此次比賽完全是陳又睿和同學自行全程設計編撰，傑出的表現為Ridge High School與Bridgewater-Raritan High School聯隊贏得第三名成績。

AI 新澤西州 加州

上一則

世界啦啦隊錦標賽 4/24佛州奧蘭多登場

下一則

年底前平均每月多付12元 費城水電費續漲

延伸閱讀

走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半

走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半
獲利成長萎縮 科技股遭降評

獲利成長萎縮 科技股遭降評
暗網AI手冊教偽造兒童不雅照 宣稱已勒索多名女童

暗網AI手冊教偽造兒童不雅照 宣稱已勒索多名女童
首次真人駕駛vs.AI操控 F-16空中實戰對決

首次真人駕駛vs.AI操控 F-16空中實戰對決

熱門新聞

新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

2024-04-18 10:17
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

2024-04-17 19:45
通膨導致修理車子費用、車禍醫療費用節節上升。(本報檔案照片)

通膨加劇 投保最便宜車險 遇事故小心荷包大失血

2024-04-17 12:06

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？