華研人工智慧簡報賽 哥倫比亞高中奪冠

新州華研基金會與西東大學亞洲語文學系合作，舉辦第16屆中華文化簡報競賽，8隊高中生研討「人工智慧(AI) 如何影響漢語和文化的學習？」。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 華研基金會(New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation)與西東大學(Seton Hall University)亞洲語文學系合作，日前舉辦第16屆中華文化簡報競賽，來自全美各高中的學生齊聚一堂，各顯其才，侃侃而談，簡報主題是：「人工智慧 (AI ) 如何影響漢語和文化的學習？」，新州楓木市(Maplewood)哥倫比亞高中(Columbia High School)奪得冠軍。

梁伯華、何勇、沈莉莉、廖山漫、蘇文霖等五人擔任評審。（記者孫影真／攝影）

大會主席余振超表示，此次競賽因為選題熱門，報名踴躍，最後有全美20多所高中的隊伍進入初選，七隊入圍決賽。評分標準分流程、架構、資訊、分析與結論各10分；文法、文字易讀性、圖片相關性與參考文獻各五分。

西東大學榮休講座教授梁伯華、大紐約地區中文教師學會執行主任何勇、哥大師範學院實習生導師沈莉莉、Old Bridge High School老師廖山漫、以及Chapin School Princeton教師蘇文霖等人擔任評審。

蘇文霖指出，這項競賽讓學生可以自由用中英文報告，學生需要展現簡報能力、調查研究、創意及分析能力，每組的簡報設計和調研結果都很深入，許多隊伍展現出自己如何運用AI在語言學習，進而瞭解目前AI的狀況，及學習者所學知識有限，不足判別AI產出內容的正確性，還是需要教師協助，教師角色已從知識輸出轉換成學習協調統籌者(facilitator)。

新州哥倫比亞高中(Columbia High School)以出色的創意奪得冠軍。（記者孫影真／攝影） 馬浩洋(中)自加州專程來參賽，獲得第二名。（主辦單位提供）

冠軍哥倫比亞高中隊自創一個扮裝的人工智能機器人，與一名扮裝老師回答學生提問，過程生動有趣；帶隊老師孟麗萍表示，學生們花了四個多月準備，在全校師生中進行問卷調查、採訪、數據分析，而得出結論，同時編排三個小短劇詮釋其分析和結論，熟練的演講和巧妙的創新獲得評審青睞。

梅山中文學校前校長陳家駿(右)的女兒陳又睿和同學組成聯隊參賽。（記者孫影真／攝影） 新州華強山地區高中(Watchung Hills Regional High School)有兩隊入選決賽。（主辦單位提供）

來自加州 Folsom High School與Vista Del Lago High School聯隊獲得第二名，成員馬浩洋(Claire Ma)表示，參賽的目的是希望在研究的過程中，了解更多的中國文化。

梅山中文學校前校長陳家駿也到場為愛女加油，陳家駿表示，此次比賽完全是陳又睿和同學自行全程設計編撰，傑出的表現為Ridge High School與Bridgewater-Raritan High School聯隊贏得第三名成績。