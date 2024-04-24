誠信建材公司擴張盛大剪綵 熱鬧歡欣

董事長黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷與來自各界的貴賓共同剪綵。

4月20日中午，誠信建材公司（Integrity Supply LLC）位於費城 東北區的新店新張剪綵，氣氛喜慶而隆重。眾多各界好友、同業先進、社會賢達蒞臨恭賀。店內擺放者數十盆眾人贈送的花籃，金獅歡騰，鑼鼓喧天。誠信建材東主黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷忙前忙後，熱情歡迎各界來賓的到來。眾人聆聽著悅耳的鋼琴伴奏，現場還邀請了文藝工作者為來賓演唱耳熟能詳的歌曲。

剪綵儀式伊始，董事長黃立洪表示，誠信建材公司自2019年成立以來，以誠經營，公司業務不斷發展壯大，今天開張的是誠信第三家分店，感謝公司各位員工的默默付出努力。對於建材企業而言，誠信是無價之寶，也是立足之本，是一個企業生存及發展最基本的要素。對於企業而言，人才、資金或者是生產技術固然重要，但誠信是最重要的，唯有誠信才能讓企業穩步的向前發展。

誠信為前來捧場的嘉賓準備了豐富可口的美味佳餚，每位賓客均獲贈精美的禮品，並參加抽獎儀式。香噴噴金燦燦的金豬賀喜，吉時一到，黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷與前來捧場的貴賓們一齊剪下紅色彩帶，禮花齊放，寓意者未來生意興隆、財運亨通、駿業順風。

黃立洪向記者介紹，誠信建材質量保證，信譽至上。經營各類多款色廚房櫥櫃、花崗岩石檯面、龍頭星盆、浴室門、地板、瓷磚、抽油煙機等產品。不管建材企業如何發展，誠信也會不忘初心，誠實經營，顧客至上。

東北區地址：

2590 Grant Ave Philadelphia PA 19114 電話：215-821-2577

2822 Cottman Ave Philadelphia, PA 19149 電話：215-214-5606

南費城地址：

2037 Washington Ave Philadelphia, PA 19146 電話：215-644-9436

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