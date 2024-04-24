我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

誠信建材公司擴張盛大剪綵 熱鬧歡欣

費城訊／圖文：彭林
董事長黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷與來自各界的貴賓共同剪綵。
董事長黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷與來自各界的貴賓共同剪綵。

4月20日中午，誠信建材公司（Integrity Supply LLC）位於費城東北區的新店新張剪綵，氣氛喜慶而隆重。眾多各界好友、同業先進、社會賢達蒞臨恭賀。店內擺放者數十盆眾人贈送的花籃，金獅歡騰，鑼鼓喧天。誠信建材東主黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷忙前忙後，熱情歡迎各界來賓的到來。眾人聆聽著悅耳的鋼琴伴奏，現場還邀請了文藝工作者為來賓演唱耳熟能詳的歌曲。

剪綵儀式伊始，董事長黃立洪表示，誠信建材公司自2019年成立以來，以誠經營，公司業務不斷發展壯大，今天開張的是誠信第三家分店，感謝公司各位員工的默默付出努力。對於建材企業而言，誠信是無價之寶，也是立足之本，是一個企業生存及發展最基本的要素。對於企業而言，人才、資金或者是生產技術固然重要，但誠信是最重要的，唯有誠信才能讓企業穩步的向前發展。

誠信為前來捧場的嘉賓準備了豐富可口的美味佳餚，每位賓客均獲贈精美的禮品，並參加抽獎儀式。香噴噴金燦燦的金豬賀喜，吉時一到，黃立洪伉儷、黃娟玲伉儷與前來捧場的貴賓們一齊剪下紅色彩帶，禮花齊放，寓意者未來生意興隆、財運亨通、駿業順風。

黃立洪向記者介紹，誠信建材質量保證，信譽至上。經營各類多款色廚房櫥櫃、花崗岩石檯面、龍頭星盆、浴室門、地板、瓷磚、抽油煙機等產品。不管建材企業如何發展，誠信也會不忘初心，誠實經營，顧客至上。

東北區地址：

2590 Grant Ave Philadelphia PA 19114 電話：215-821-2577

2822 Cottman Ave Philadelphia, PA 19149 電話：215-214-5606

南費城地址：

2037 Washington Ave Philadelphia, PA 19146 電話：215-644-9436

郵箱：南費城：[email protected] ; 東北區：[email protected]

網址：[email protected]

Integrityhomesupply.com

Integrityhomesupply.com

禮花齊放，金獅賀喜
禮花齊放，金獅賀喜

費城

上一則

阿拉斯加飛機墜毀 機上載有2人 當局稱未找到生還者

下一則

世界啦啦隊錦標賽 4/24佛州奧蘭多登場

熱門新聞

新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

2024-04-18 10:17
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

2024-04-17 19:45
通膨導致修理車子費用、車禍醫療費用節節上升。(本報檔案照片)

通膨加劇 投保最便宜車險 遇事故小心荷包大失血

2024-04-17 12:06

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？