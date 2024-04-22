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國會壓制中國藥明康德 費城業者面臨衝擊

記者張聲肇／綜合報導

國會壓制中國藥明康德集團的行動，可能對費城地區的美國業者如卡巴雷塔生技公司(Cabaletta Bio)的產品試驗，造成負面衝擊，延後甚至斷絕後者的生產，進而影響大費城地區的生醫研究與商用進展。

許多美國生技新創公司與藥明康德、華大集團(BGI Group)等國會懷疑與中國軍方有關的中企合作，國會以美國客戶的個資可能遭竊用為由，打算切斷聯邦政府贊助美國生技業者的經費。

研發自體免疫疾病細胞療法的賓州大學Cabaletta Bio生技衍生公司去年表示，將依靠藥明康德子公司藥明生基(WuXi Advanced Therapies)協助臨床試驗，發展細胞療法。

卡巴雷塔生技3月向證券交易委員會提交報告說，如果國會切斷政府資金，美國業者自己可能無法生產出價格有競爭力的類似產品。該公司和費城兒童醫院有合作關係。拜登政府還沒遵照國會的意思，把藥明康德集團列為制裁對象。

曾任費城兒童醫院院長的生技投資人奧曲勒(Steven Altschuler)說，能夠獲得藥明康德集團的專業資源，對生物科技業者是「一件大事」，因為它是細胞與基因療法的主要商業生產商。

奧曲勒很擔心，如果國會真切斷政府對美國新創公司的援助，全美國、亞洲和歐洲的生物科技公司，都無法很快地補足資金、勞力與技術方面的缺口。「這真會衝擊細胞與基因療法惠及病患的時程。」

賓州大學醫療系統執行長馬鶴尼(Kevin Mahoney)說，「我們需要低成本的新創生產商，這方面的產業，才能在美國發展。」

藥明康德集團是費城生技業的最大雇主。該集團表示，完全遵照美國法律營運，客戶資料很安全。

2018年以來，美國至少15家細胞與基因療法的上市公司，包括費城的艾米卡斯(Amicus Therapeutics)和卡巴雷塔，已和藥明康德集團及其所屬子公司簽署生產合作合同。若含非上市公司，為數更多。

費城 賓州 拜登

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