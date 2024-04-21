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想看日全食 新州要等55年後才有機會

編譯周芳苑／綜合報導

2024年的日全食(total solar eclipse)在8日結束，月亮短暫遮住太陽後又遠離，變暗的地區重現光明；新澤西州下午天色也變暗，卻只是被雲層遮住，因為不在「全食路徑」(path of totality)上而無緣看到太陽被月亮完全遮住的奇觀。

4 月8日的「全食路徑」從德州向上斜穿過狹窄區域延伸到緬因州，只有身處路徑上才能看到日全食，約2到4分鐘，短暫時刻裡日光看起來像是黎明或黃昏。

新州人們連續幾個月來盼著日全食，到了預訂日食的4 月8日，卻感到失望。

8日這一天，新州約 90% 的太陽光也被月亮遮擋，下午有些地區陽光更完全被遮擋，只可惜遮擋陽光的不是月亮，而是從西邊滾滾而來的雲層。美國國家氣象局(National Weather Service)表示，罪魁禍首是一層中層雲層；日食開始前不久，新州許多地區天空多半晴朗。

當月亮開始移到太陽右前方時，新州多數人能看到月亮，此後就很難看到日食其餘部分；不過，在某些地區，日食景觀並沒有完全被破壞。

錯過今年4月8日全食，新州要等到2045 年8月12日才能看到日偏食，距離現在還有21 年。

據美國廣播公司新聞報導(ABC News)，在下次日食期間，全美另有 15州 將完全黑暗，包括阿拉巴馬、阿肯色、加州、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、堪薩斯、路易斯安那、密西西比、密蘇里、內華達、新墨西哥、奧克拉荷馬、德州和猶他州。

天文學專家說，新州要等到 2079年5月1日才會看到日全食，那是55年後的事了。

新州 日全食 德州

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