關注牙齒關愛健康 郭爽牙醫團隊竭誠為您服務

郭爽醫師(Dr. Grace) 是一名傑出牙醫，在新澤西 和紐約市 從事牙科工作已有超過10多年經驗，對口腔健康問題有著豐富的經驗。其專業服務項目包括：兒童及成人牙科全方位服務，牙痛、洗牙、牙周病、補牙根管治療、牙套、牙橋拔牙、植牙、牙齒美白等業務，歡迎廣大朋友前來問診。

郭醫師擁有紐約州 立石溪大學生物學學士學位以及紐約大學 牙科學院的牙科醫學博士學位。郭醫師以優異的成績畢業後，在紐約布朗克斯的艾爾伯特•愛因斯坦醫學院蒙特菲奧裏醫療中心完成了一年的全科住院醫師培訓計畫，展現出她的專業扎實。如今，郭醫生積極參與牙科行業和社區活動。她是美國牙科協會和綜合牙科學院的會員。郭醫師不斷學習和提高自己的專業知識。在種植牙科領域完成了超過300小時的持續教育，以確保為患者提供最新的治療方法和最佳的護理。

郭醫生深信患者教育和開放的溝通重要性。郭醫師會耐心地傾聽您的關切，回答您的問題，並積極將您融入到牙科治療的決策過程中。她以建立與患者的信任為優先任務，提供合適的治療方案，確保您的舒適和滿意。

郭醫生和她的團隊致力於讓您在口腔健康之旅中感到自信和充滿信心。如果您正在尋找到專業並用心的牙醫，歡迎撥打預約電話或短信：201-641-1111；網站：WWW.SMILEWITHGRACEDENTAL.COM；地址：195 Euclid Ave. Ridgefield Park, New Jersey, 07660。