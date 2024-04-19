華人醫療服務部腸癌網絡講座成功舉辦 預防重於治療，腸癌的各種新篩檢方法以及黃金標準

3月27日晚上，華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）非常榮幸地邀請到華人病患熟悉的腸胃科專家Dr. Kenneth Belitsis，他為大家帶來的腸癌預防醫療講座: “我怎樣預防罹患腸癌？”全方位涵蓋腸癌預防方面的内容，還幽默風趣地分享了無數的細節和經驗。林偉如醫生當天為大家帶來精彩的即時翻譯。吸引108位聽衆上綫。

Dr. Kenneth Belitsis醫生畢業於UMDNJ，曾擔任東橘醫院住院總醫師，2006年加入Monmouth Gastroenterology，是腸胃道方面的專家。他在腸胃科的研究及治療上有獨到天分和專長。華人醫療服務部及俄羅斯醫療服務部成立以來，他為幾千位腸胃病患者看病問診，精湛的醫術和耐心的態度受到病患的廣泛好評。

通過腸癌篩檢的普及雖然數據顯示最近這些年50嵗以上得腸癌的人減少了，但是年輕患者患腸癌的人數反而增加了，該現象讓腸癌研究界的人非常重視並提高警惕。因爲最近二十年來通過腸癌篩檢從而早期發現早期治療已經有效地降低了腸癌死亡率，因此也推動了最新的篩檢標準，去年開始從以往的50嵗開始篩檢提前到45嵗可以做腸鏡篩檢，另外有家族病史，或有遺傳病史的人甚至要根據情況從更年輕甚至青少年期就應該開始篩檢。

年齡，種族，遺傳，肥胖，吸烟，喝酒，缺乏運動等都會讓腸癌的罹患率增加，飲食以及烹飪的方法，如燒烤類，腌肉腌菜以及高溫加工，紅肉，油炸或者高糖分的食物，或者缺乏纖維都會增加腸癌的罹患率。不過研究顯示50%甚至90%的腸癌是可以預防的，比如改變以上的不良生活習慣，另外，通過提高對腸道排泄物也就是大便的注意也會提早發現腸癌的預警，比如大便的顔色，形狀，是否流血等狀況，但Dr. Belitsis 同時也為大便的臭味及是否浮沉平反，因爲排泄的廢物有味道是正常的，纖維攝入的多少喝攝取油脂的多少也會影響糞便的輕重。

目前的腸癌篩檢有很多種，包括大腸鏡Colonoscopy，軟式乙狀結腸鏡檢查Flexible sigmoidoscopy ， 腸道自我檢測 – 糞便DNA分子檢測Stool Cologuard，大便潛血測試-免疫化學測試Stool FIT test，CT大腸電腦斷層掃描CT colonography ，鋇餐灌腸造影Barium enema等等不同的方法，雖然像最新的Cologuard等方法可以讓大家免除喝清腸劑，打麻醉，請假等問題被很多人青睞，但一旦發現陽性還是需要做腸鏡來檢查，另外這種方法的假陽性會比較高達到13%，假陰性也有8%，此外也會漏診30%-50%的癌前及晚期息肉等問題，所以腸鏡仍舊是腸癌篩檢的黃金標注，因爲腸鏡本身不僅可以清楚的看到腸道裏的具體情況，并可以同時切除息肉及早期的癌細胞 。

一期和二期腸癌的初期癌細胞可以通過做腸鏡時同時切除，但到三期及四期已經侵入到腸壁或者其他器官，例如腸癌尤其容易侵入肝臟，此時就要通過專門的癌症 手術以及化療來治療了。 儘管腸癌早期可以得到較好的治療但到後期卻更難以治療，甚至致死率超過其他類別的癌症，所以早期篩檢和治療非常重要。

值得注意的是一般而言調查顯示有保險 ，教育程度高，收入比較高的人篩檢率會比較高，但亞洲人雖然多半有保險，教育程度和收入也比較高，但是亞洲人的篩檢率反而是最低的，這就要引起重視，一方面是傳統文化的影響，另一方面是對篩檢和醫療教育的不重視或缺乏，所以Dr. Belitsis 和林醫生也希望經過這樣的教育講座讓大家對腸癌篩檢的認識提高，也希望大家廣爲傳播認識到腸癌篩檢的重要性，從而早期發現早期治療，避免腸癌晚期的大型手術，化療，以及死亡。

此次腸癌講座更多詳情可通過以下鏈接觀看，其中也包括以往講座視頻：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach

rwjbh.org/mmccommunityoutreach