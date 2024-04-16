新州警告：本土極端分子恐混亂大選選情

新澤西州安全和防備辦公室(New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness)警告，新州本土極端主義，恐對選情造成不少混亂。(新州安全和防備辦公室臉書)

新澤西州 安全和防備辦公室(New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness)最新威脅評估報告警告，隨著11月關鍵的總統大選的臨近，新州 本土極端主義，恐對選情造成不少混亂。

該報告針對2024年提出不少警告，列舉了一系列來自不同意識形態極端主義團體的威脅，包括白人至上 、本土暴力極端主義者、墮胎議題相關極端主義者、無政府主義者和反法西斯主義者，以及出於種族動機的黑人極端主義者。

報告就列舉了一位名叫穆奇的白人至上主義極端分子，去年1月向新州一間教堂接連丟擲煙霧和朝人群噴胡椒噴霧但並大喊「白人的命也很重要」(White lives matter)；穆奇在犯案兩個月後被捕。

當局也對各種形式的極端主義保持高度警覺，包括像是暴力襲擊、破壞性示威和反示威、人肉搜尋活動以及蓄意破壞等；報告聲稱，本土暴力極端分子和出於種族動機的白人極端分子，應被視為是新州的「最高威脅」。

新澤西州安全和防備辦公室主任多蘭(Laurie R. Doran)在聲明中指出，雖然來自哈馬斯和其他外國恐怖組織的威脅較低，但本土暴力極端分子受到這些組織的啟發，可能會受到全國衝突的影響，在美國策劃攻擊。

報告指出，過去五年美國本土暴力極端主義襲擊和陰謀，有超過三分之一是「發生在新州及周邊各州，凸顯了該地區所面臨的持續威脅」。

另外，美國政治也是加劇本土極端分子行動的因素之一。多蘭表示，包括白人至上在內等本土極端分子，可能會「利用即將到來的總統大選，散布其意識形態並針對像是群眾集會和關鍵基礎設施等軟目標，進行暴力行為。」