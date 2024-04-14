賓州娛樂大麻稅 估5年內可增至2.71億

賓州 娛樂大麻合法化 即將開跑，政府從中徵得的稅收，預計到2028-29會計年度，會從第一年4100萬元增至2.71億元。

賓州獨立會計處(Independent Fiscal Office)上周發布的分析，根據州長夏皮洛的預算 計畫，對大麻徵收20%躉售稅，估算每個會計年度可能收到的「大麻稅。」

州長在2月公布的預算計畫中，提出更保守的數字：第一年僅有1480萬元，等市場做起來後，稅收將增為2.5億元。

賓州的四個鄰州，除西維吉尼亞州外，早已對成年人使用大麻製品合法化；賓州目前只准藥用，需經醫師核發許可，才得使用。

會計處說，鄰州幾乎都已在徵收大麻稅，因此賓州估算的大麻稅收，就無法把跨州消費量包括進去，因為別州已對賓州人前去購買的大麻產品徵稅。例如，新澤西州2022年開放成年人「娛樂性」吸食大麻，該州業者估計，今年的銷售總額將超過10億元。

會計處也提到，娛樂大麻對藥用大麻市場的影響「微不足道」，因為藥用大麻本來就不用繳納銷售稅，只需付5%特別消費稅。

州長打算把娛樂大麻的稅收，用在以下幾個方面，包括司法正義行動，如幫助更生人和平反冤案(500萬元)、充實州警執法費(200萬)以及專案行政費(50萬)，其餘繳回州庫。

賓州要合法化娛樂大麻本來就不是件易事，因為共和黨主控的參議會向來就持反對態度，但民主黨州長2月披露的預算報告，讓共和黨了解到「再不合法化，賓州的稅收損失只會愈來越大。」何況明年起，州政府預算就要入不敷出，共和黨參議員終於願意考慮。

賓州參眾兩會對大麻市場的營運結構看法不同；眾議會主張由酒品管制局直接經營大麻販賣店，參議會稱，先透過目前的藥用大麻市場連帶販售娛樂大麻，觀其成效一段時間再做檢討。